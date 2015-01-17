کمبود تخت در بیماستانهای شیراز برای چند قلوزایی مادران

به گزارش خبرنگار مهر، این اتفاق در حالی روی می دهد که زایمانهای چند قلو در اکثر مواقع با مشکلاتی برای نوزادان همراه است و به همین دلیل باید چند روز بیشتر از نوزادان عادی تحت مراقبت باشند.

از طرفی اما مسئولان پزشکی و درمانی شیراز به عنوان قطب پزشکی کشور و با داشتن خیرین در صدد رفع این مشکل هستند تا شادی تولد نوزادان شیرینی بیشتری برای کادر پزشکی و درمانی شیراز داشته باشد.

در این راستا محمد هادی ایمانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفت وگو با خبرنگار مهر، گفت: افزایش چند قلو زایی در بین مادران شیرازی به دلیل انجام روش های نوین باروری و استفاده از داروهای ناباروی است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی مهمترین دلیل کمبود تخت برای نوزادان چند قلویی را کمبود وزن آنان و نگه داری در مراکز مراقب های ویژه دانست و افزود: این امر باعث شده در مراکز درمانی استان با کمبود تخت مواجه شویم که با استقبال از این امر در حال تجهیز و افزایش ظرفیت های مراکز "آن ای سی یو" بیمارستان ها هستیم.

وی ضمن اشاره به حمایت خیرین در بخش فعالیت های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: امروز شاهد هستیم با تلاش خیرین نقیصه های درمانی استان فارس رفع شود.

ایمانیه اضافه کرد: تلاش داریم بزودی با همت یک خیر شیرازی به نام «حاج زمان ثانی» فاز نخست درمانگاه تخصصی زنان کشور در بیمارستان زینبیه به بهره برداری برسد.

بخش "ان آی سی یو" مراقبت های ویژه بیمارستان زینبیه توسط یکی از خیرین به بهره برداری رسید که با افتتاح این بخش ظرفیت بخش مراقبت های ویژه نوزادان به 60 تخت افزایش و 24 تخت دیگر به این بیمارستان اضافه شد.