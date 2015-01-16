حمله به نشریه فرانسوی بهانه بود/ هتک حرمت پیامبر اهانت به مسلمین است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با محکومیت حمله تروریست‌های داعش به دفتر نشریه فرانسوی از طرف تمام شخصیت‌ها و مسلمانان آگاه اظهار داشت: این گروه از اسلام خارج و نسبت دادن آنها به مسلمانان تهمتی کذب است چرا که داعشی ها حتی بویی از اسلام نبرده اند و دست‌نشانده استکبار و آمریکا هستند و حادثه تروریستی فرانسه را گروهی رقم می زند که پرورش یافته دامان غرب و آموزش دیده در ترکیه و الهام گرفته از دستور غربی‌ها به ویژه آمریکاست.

وی با اشاره به احترام مسلمانان به انبیای سایر ادیان و اقدام اخیر نشریه فرانسوی در انتشار کاریکاتور نبی مکرم اسلام، آن را اهانت به ۱.۵ میلیارد مسلمان دانست و افزود: چنین اعمال زشتی و حوادثی مانند حادثه ۱۱ ستپامبر که مورد حمایت آمریکا و فرانسه هستند، در واقع امتداد همان توطئه های اسلام ستیزی است که ریشه در جنگ‌های صلیبی دارند.

آیت الله شبستری حمله به دفتر نشریه در پاریس را نیز در راستای ترویج همین اسلام‌ستیزی ارزیابی و‌ تصریح کرد: مسلمانان جهان باید علیه این اقدام قیام کنند و غربی‌ها نیز بدانند که آرزوی اسلام ‌زدایی را به گور خواهند برد چون نور اسلام و انقلاب اسلامی با اقداماتی چون چاپ کاریکاتور پیامبر(ص) در نشریه ای با توزیع گسترده به ۱۶ زبان دنیا و تیراژ بالا خاموش‌شدنی نیست و مسلمانان برای حمایت از اسلام، پیامبر و قرآن کریم تا پای جان و آخرین قطره خون ایستادگی خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی به کاهش عجیب قیمت نفت در یک مدت کوتاه و نیز سفر رئیس‌جمهور ونزوئلا نیز اشاره کرد و گفت: دیدار این مقام مسئول با رهبر انقلاب اسلامی با توجه به هماهنگی سیاست خارجی ایران و ونزوئلا و مخالفت هر دو کشور با جریان استکبار و دفاع از مظلومان جهان به ویژه ملت فلسطین صورت گرفت . استکبارستیزی نقطه مشترک ما است و دشمنان مشترک ما نیز از نفت به عنوان یک حربه سیاسی در مقابل این جریان استفاده می‌کنند و قطعاً در کاهش شدید قیمت نفت نقش دارند.