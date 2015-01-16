توهین به پیامبر اسلام توهین به همه پیامبران و مردم متدین دنیاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حجت الاسلام رضا غلامی دبیر شورای فرهنگی دفتر رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه باز نشر کاریکاتور توهین آمیز علیه پیامبر اسلام(ص) همه متدینین جهان را عمیقا غصه دار کرده است گفت: معتقدیم که استمرار حیات جریان توهین به پیامبران الهی به ویژه پیامبر اسلام(ص) میتواند زمینه گسترش بیش از پیش جریانهای ضد دین را در جهان فراهم کند و دنیا را از برکات نعمات بیبدیل و بینظیر ادیان الهی محروم کند.
وی با اشاره با تاکید بر اینکه به سهم خود این حرکت موهن را محکوم میکنیم افزود: توصیه میکنیم که رهبران غربی اجازه ندهند بیش از پیش عقلانیت قربانی این حرکتهای عصبی شود و جلوی این اقدامهای توهین آمیز را بگیرند.
حجت الاسلام غلامی بیان کرد: مطمئنا مسلمانان جهان با هرگونه حرکت تروریستی که به نام اسلام انجام شود مخالفند اما حق خود میدانند که با این نوع توهینها برخورد کنند و پاسخ در خوری را برای روشنگری در این زمینه ارائه کنند.
دبیر شورای فرهنگی دفتر رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه توهین به پیامبر اسلام توهین به همه پیامبران ادیان الهی است گفت: امروز نه فقط مسلمانان جهان از این کاریکاتور توهین آمیز غصهدار هستند بلکه تمام متدینین جهان و ادیان الهی در غصه و غم به سر میبرند و اگر واقعیتها برای مردم دنیا روشن و پشتپرده آشکار شود آنها همگام مسلمانان جهان علیه این رفتار کودکانه و نامعقول عکسالعمل نشان میدهند.
وی افزود: در قدم اول جنبشهای اسلامی باید در مقابل این حرکت طراحیشده برنامهای هماهنگ اتخاذ کنند و با اعتراض و پیگیری دیپلماتیک جلوی حرکتهای توهینآمیز را به بهانه حرکتهای مشکوک تروریستی بگیرند؛ از مجامع حقوقی انتظار میرود تا با ترسیم حقوق متدینین در عالم که قطعا میتواند یکی از فصول حقوق بشر قلمداد شود، توهین به ادیان الهی و مقدسات را نقض حقوق بشر تلقی کنند و فرصتی را فراهم کنند تا چند میلیارد متدین در جهان بتوانند در برابر توهین به پیامبران الهی اقدام حقوقی کنند و جلوی این حرکت ها را بگیرند.
حجت الاسلام غلامی تصریح کرد: در این موضع بیش از همه نخبگان باید همه ابعاد و زوایا را برای مردم بیان کنند و با زبان و قلم و پیگیری خود باب این توهینهای سازماندهی شده را ببندند و فضایی را ایجاد کنند تا بتوان با عقلانیت و منطق دنیا را اداره کرد.
