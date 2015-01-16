شکست تیم ملی هندبال ایران برابر بوسنی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ایران که برای نخستین بار در مسابقات جهانی شرکت کرده بود، عصر امروز جمعه در اولین دیدار خود برابر بوسنی به میدان رفت و در پایان با نتیجه 30 بر 25 نتیجه را به حریف اروپایی خود واگذار کرد.

در این دیدار که در سالن «لوسیل» شهر دوحه قطر برگزار شد، شاگردان بروت ماچک نیمه اول را از حریف خود بردند اما در نیمه دوم نتوانستند این برتری را حفظ کنند و در پایان شکست را متحمل شدند. این تیم روز شنبه در دومین دیدار خود به مصاف مقدونیه خواهد رفت.

محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، گواری سرپرست فدراسیون هندبال، فریدون زندی و مجتبی جباری بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال ایران نیز از جمله تماشاگران این دیدار بودند.