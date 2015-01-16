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۲۶ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۱۱

هندبال مردان جهان - قطر؛

شکست تیم ملی هندبال ایران برابر بوسنی

شکست تیم ملی هندبال ایران برابر بوسنی

تیم ملی هندبال ایران نخستین دیدار خود در مسابقات مردان جهان را به تیم بوسنی واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ایران که برای نخستین بار در مسابقات جهانی شرکت کرده بود، عصر امروز جمعه در اولین دیدار خود برابر بوسنی به میدان رفت و در پایان با نتیجه 30 بر 25 نتیجه را به حریف اروپایی خود واگذار کرد.

در این دیدار که در سالن «لوسیل» شهر دوحه قطر برگزار شد، شاگردان بروت ماچک نیمه اول را از حریف خود بردند اما در نیمه دوم نتوانستند این برتری را حفظ کنند و در پایان شکست را متحمل شدند. این تیم روز شنبه در دومین دیدار خود به مصاف مقدونیه خواهد رفت.

محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، گواری سرپرست فدراسیون هندبال، فریدون زندی و مجتبی جباری بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال ایران نیز از جمله تماشاگران این دیدار بودند.

کد مطلب 2466072

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    نظرات

    • ..... ۱۹:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۶
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      بچه های تیم ملی خواهش میکنیم با تمام وجود بجنگین. این موقعیت رو از دست ندین..😒

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