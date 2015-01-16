به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فلاح پس از پایان دیدار تیم‌های شهرداری آمل و هیئت زنجان در مرحله نهایی سوپرلیگ بسکتبال با ویلچر که عصر جمعه در قم برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی امروز برابر زنجان، بازی بسیار خوبی بود و به لحاظ فنی در سطح بالایی برگزار شد و دو تیم نشان دادند که از نظر کیفیت فنی در جمع برترین‌های کشور قرار دارند و صعودشان اتفاقی نبوده است.

وی افزود: در بازی امروز با تمام قوا به میدان آمدیم زیرا با توجه به تاثیر گذار بودن بازی ما در تعیین قهرمان هم می‌خواستیم جوانمردانه بازی کنیم و هم اینکه در جمع تیم‌های بر‌تر مسابقات قرار بگیریم که خوشبختانه این هدف با شکست تیم قدرتمند زنجان محقق شد.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری آمل گفت: پیروزی بر زنجان کار کوچکی نیست و نباید فراموش کنیم ما امروز تیمی را با اختلاف ۱۷ پوئن شکست دادیم که در روز نخست ایثار قم را که یکی از مدعیان جدی قهرمانی است مغلوب کرده بود و به خودی خود مدعی قهرمانی بود اما بازیکنان ما امروز نشان دادند چیزی از بقیه تیم‌ها کم ندارند.

فلاح بیان داشت: کسب عنوان سوم، نتیجه قابل قبولی برای بسکتبال مازندران است و تیم ما شایسته حضور در جمع ۳ تیم بر‌تر سوپرلیگ بود و امیدوارم با تجربیاتی که از مسابقات سوپرلیگ ۹۳ به دست آوردیم بتوانیم فصل آینده برای رتبه بهتری مبارزه کنیم.

وی گفت: سطح فنی مسابقات سوپرلیگ بسکتبال با ویلچر امسال نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشت و فاصله فنی تیم‌های حاضر در مرحله پایانی به حدی نزدیک بود که نتایج را غیر قابل پیش بینی کرده بود و هیچ تیمی نسبت به دیگری برتری محسوسی نداشت.