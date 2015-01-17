به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای بین المللی جام جهان پهلوان تختی طي روزهای 23 و 24 بهمن ماه برگزار می شود كه اردوی آزادکاران شرکت کننده در این رقابتها طي روزهای 12 تا 22 بهمن ماه در محل خانه کشتی شماره 2 تهران برگزار خواهد شد.

اسامی آزادکاران دعوت شده به اردو و همچنین اسامی سایر نفرات که برای حضور در رقابتهای جام تختی دعوت شده اند به شرح زیر است:

نفرات دعوت شده به اردوي تدارکاتی رقابتها:

57 کیلوگرم: یونس سرمستی(آ. شرقی) رضا اطری (مازندران)

61 کیلوگرم: ایمان صادقی- آرش دنگسرکی (مازندران)

65 کیلوگرم: محمد مهدی یگانه جعفری (مازندران)

70 کیلوگرم: سعید داداشپور(مازندران)حسن یزدانی(مازندران)

74 کیلوگرم: مرتضی رضایی قلعه(مازندران)پیمان یار احمدی(لرستان)رضا مظفری(مازندران)محمد مکتبدار(خراسان شمالی)

86 کیلوگرم: محمد جواد ابراهیمی(مازندران)علیرضا کریمی(البرز)میثم مصطفی جوکار(همدان)اسماعیل نجاتیان(خراسان رضوی)

97 کیلوگرم: اباذر اسلامی(مازندران) پدرام جمشیدی(تهران)

125کیلوگرم: پرویز هادی(آ.شرقی)امین طاهری(تهران)عبداله قمی(مازندران)

مربیان: محمد طلایی- رضا لایق- اکبر دودانگه- امیر توکلیان–- علی اصغر بذری- مسعود مصطفی جوکار- مهدی برائتی- سعید ابراهیمی

نفرات دعوت شده به محل وزن کشی رقابتها:

57 کیلوگرم: مصطفی دامادی(مازندران) فرهاد جلائی(تهران)صابر خانجانی(مازندران)

61 کیلوگرم: دانیال حجتی(گلستان) جلال علیزاده(خراسان.ش)بهنام احسان پور(مازندران)

65 کیلوگرم: میثم نصیری (زنجان) علی اصغر جبلی (گلستان)سعید صالحی(تهران)

70 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (تهران) مسعود کمروند(مرکزی) ایمان رحمانی زاده(مازندران) عباس یزدانی(همدان)

74 کیلوگرم: رضا افضلی(کرمانشاه) عزت اله اکبری(مازندران)حامد عاشق حسینی(تهران)

86 کیلوگرم: یوسف پناهنده(توابع تهران)نادر حامدی پور(فارس)احسان لشگری(قزوین)

97 کیلوگرم: سید محسن ابراهیمی(مازندران) حسن رحیمی(تهران) وحید یوسف وند(لرستان) امیر محمدی(خراسان .ش)

125کیلوگرم: جعفر شمس ناتری(مازندران)یداله محبی(کرمانشاه)

همچنين مربیان معرفی شده از سوی هیات کشتی استانهای مازندران، تهران، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، همدان، گلستان