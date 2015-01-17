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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۸:۰۱

رقابتهای جام جهان پهلوان تختی؛

آزادکاران اردونشين و ملی‌پوش ايران معرفی شدند

آزادکاران اردونشين و ملی‌پوش ايران معرفی شدند

اسامی آزادکاران دعوت شده به اردو و رقابتهای بین المللی جام جهان پهلوان تختی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای بین المللی جام جهان پهلوان تختی طي روزهای 23 و 24 بهمن ماه برگزار می شود كه اردوی آزادکاران شرکت کننده در این رقابتها طي روزهای 12 تا 22 بهمن ماه در محل خانه کشتی شماره 2 تهران برگزار خواهد شد.

اسامی آزادکاران دعوت شده به اردو و همچنین اسامی سایر نفرات که برای حضور در رقابتهای جام تختی دعوت شده اند به شرح زیر است:

نفرات دعوت شده به اردوي تدارکاتی رقابتها:

57 کیلوگرم:  یونس سرمستی(آ. شرقی) رضا اطری (مازندران)

61  کیلوگرم:  ایمان صادقی- آرش دنگسرکی (مازندران)

65 کیلوگرم:  محمد مهدی یگانه جعفری (مازندران)

70 کیلوگرم:  سعید داداشپور(مازندران)حسن یزدانی(مازندران)

74 کیلوگرم:  مرتضی رضایی قلعه(مازندران)پیمان یار احمدی(لرستان)رضا مظفری(مازندران)محمد مکتبدار(خراسان شمالی)

86 کیلوگرم:  محمد جواد ابراهیمی(مازندران)علیرضا کریمی(البرز)میثم مصطفی جوکار(همدان)اسماعیل نجاتیان(خراسان رضوی)

97 کیلوگرم:  اباذر اسلامی(مازندران) پدرام جمشیدی(تهران)

125کیلوگرم:  پرویز هادی(آ.شرقی)امین طاهری(تهران)عبداله قمی(مازندران)

مربیان: محمد طلایی- رضا لایق- اکبر دودانگه-  امیر توکلیان–- علی اصغر بذری- مسعود مصطفی جوکار- مهدی برائتی- سعید ابراهیمی

نفرات دعوت شده به محل وزن کشی رقابتها:

57 کیلوگرم:  مصطفی دامادی(مازندران) فرهاد جلائی(تهران)صابر خانجانی(مازندران)

61  کیلوگرم:  دانیال حجتی(گلستان) جلال علیزاده(خراسان.ش)بهنام احسان پور(مازندران)

65 کیلوگرم:  میثم نصیری (زنجان) علی اصغر جبلی (گلستان)سعید صالحی(تهران)

70 کیلوگرم:  مصطفی حسین خانی (تهران) مسعود کمروند(مرکزی) ایمان رحمانی زاده(مازندران) عباس یزدانی(همدان)

74 کیلوگرم:  رضا افضلی(کرمانشاه) عزت اله اکبری(مازندران)حامد عاشق حسینی(تهران)

86 کیلوگرم:  یوسف پناهنده(توابع تهران)نادر حامدی پور(فارس)احسان لشگری(قزوین)

97 کیلوگرم:  سید محسن ابراهیمی(مازندران) حسن رحیمی(تهران) وحید یوسف وند(لرستان) امیر محمدی(خراسان .ش)

125کیلوگرم:  جعفر شمس ناتری(مازندران)یداله محبی(کرمانشاه)

همچنين مربیان معرفی شده از سوی هیات کشتی استانهای مازندران، تهران، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، همدان، گلستان

کد مطلب 2466088

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