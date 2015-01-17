به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بامداد اصل در جمع مردم منطقه پردیسان به اجرای طرح جمع‌آوری زباله به صورت یک شب در میان اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های جدی شهرداری قم، توجه به اقتصاد مقاومتی است و سازمان مدیریت پسماند تحقق این شعار را از منطقه شهری پردیسان آغاز کرده است.

وی گفت: درآمد شهرداری از مردم و برای مردم هزینه می‌شود و سالانه ۴۰ میلیارد تومان هزینه رفت و روب و نظافت است که این میزان روزانه ۱۱۰ میلیون تومان است.

بامداد اصل افزود: می‌توانیم این اعداد را به راحتی مدیریت کنیم که این اتفاق توسط خود مردم قابل انجام است.

انجام مطالعات میدانی و اجتماعی

مدیرعامل سارمان مدیریت پسماند شهرداری قم تصریح کرد: مطالعات میدانی و اجتماعی برای اجرای طرح جمع‌آوری زباله به صورت یک شب در میان از هشت ماه گذشته آغاز شده است و نحوه اجرا مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای طرح از ۱۰ بهمن‌ماه همزمان با فرا رسیدن ایام دهه فجر گفت: مشارکت مردم منطقه در اجرای طرح اهمیت بسزایی دارد و با توجه به حضور قشر روحانیت و فرهنگی شهر در این منطقه، موفقیت در اجرای طرح به راحتی میسر خواهد بود.

به گفته بامداد اصل، حضور روحانیت و قشر فرهنگی در این منطقه، کار را برای ما آسان می‌کند و مطمئن هستیم تحقق شعار رهبری برای اجرای اقتصاد مقاومتی جامه عمل خواهیم پوشاند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت: با اجرایی شدن این طرح و صرفه‌جویی در هزینه‌های رفت و روب و نظافت، می‌توان طرح‌های دیگری را تقویت کرد که نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و ساخت بوستان و ایجاد فضای سبز از جمله این اقدامات است.

وی بیان کرد: سازمان مدیریت پسماند برای اجرای این طرح از هرگونه اقدام دستوری و اقدامی که آرامش مردم بر هم بزند پرهیز خواهد کرد.

اجرای صحیح قانون مدیریت پسماند

بامداد اصل در ادامه گفت: قانون مدیریت پسماند که مصوب مجلس شورای اسلامی است سال‌ها است که فراموش شده است و رویکرد مدیران شهری و شهرداری این است که قانون را به درستی و صریح اجرا کنند و مشارکت و همراهمی مردم در این موضوع ما را یاری خواهد کرد.

وی بیان کرد: اجرای طرح جمع‌آوری زباله به صورت یک شب در میان، بحث اصلاح الگوی مصرف را دنبال می‌کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با بیان اینکه این طرح در گذشته اجرا می‌شده اما تصمیمات نادرست عادت‌های غلط میان مردم ایجاد کرده، گفت: از دهم بهمن‌ماه، بروشورهایی در بین شهروندان توزیع می‌شود و بحث تفکیک زباله‌های خشک و‌ تر آموزش داده می‌شود.

وی بیان کرد: همکاری و همراهی شهروندان منطقه پردیسان، مدیران را در اجرای طرح و برنامه‌های بعدی کمک خواهد کرد.

بامداد اصل با اشاره به سخنان و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خدمت به قم و مردم این شهر گفت: هدف شهرداری و سازمان مدیریت پسماند در اجرای طرح خدمت به مردم است که با مشارکت شهروندان به نتیجه مطلوب خواهد رسید.