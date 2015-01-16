طرح های مرتعداری استان سمنان در سطح ۲ میلیون هکتار تهیه شد

سید نقی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار اینکه یکی از چهارچالش اساسی قرن بیست و یکم کره زمین، بیابانزائی است افزود: این چالش در اکثر کشورهایی که دچار فقر بارندگی وکمبود آب هستند بیشتر قابل مشاهده است.

وی با یادآوری اینکه کشور ایران یکی از این کشور ها است، چراکه در کمربند خشک کره زمین قرار دارد خاطرنشان کرد: سمنان که یکی از وسیع ترین استان های کشور است، از مناطقی است که قسمت اعظم آن یعنی بیش از نصف مساحت استان، شامل عرصه های بیابانی می شود که این موضوع از عوامل اصلی در شکننده بودن اکوسیستم آن است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: اگرچه بخش زیادی از بیابان های استان سمنان نتیجه اثر پدیده های ژئومرفولوژی و زمین شناسی و ناشی از موقعیت مکانی استان است، ولی بخش دیگری از این عرصه ها تحت تاثیر این اقلیم بوده و در اثر اقدامات مخرب انسانی هر روز بر مساحت آن افزوده می شود، اقداماتی مانند تخریب پوشش گیاهی، تصرفات غیر مجاز، بهره برداری بی رویه از آب های زیر زمینی، و ... از این جمله هستند.

عزیزی گفت: از مهمترین عوامل تخریب پوشش گیاهی، تخریب جنگل ها و یا قطع درختان با اهدافی مانند، تصرف اراضی و افزایش اراضی کشاورزی و یا تامین سوخت و ... است که این عوامل در عرصه های مرتعی به شکل دیگری مانند، تعلیف غیر مجاز دام و ورود و خروج خارج از فصل به مراتع و... اتفاق می افتد.

وی تصریح کرد: بهترین و مفیدترین اقدامی که می تواند ما را در برابر چالش بیابانزائی مصون نگه داشته و جلوی پیشروی بیابان را سد کند، حفظ، احیا و توسعه پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: براساس مطالعات انجام گرفته و نقشه های پوشش گیاهی در استان بیش از ۳۵۴ هزار هکتار جنگل اعم از جنگل های پهن برگ، سوزنی برگ و بیابانی وهمچنین بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار مرتع شامل مراتع خوب، متوسط و فقیر وجود دارد.

عزیزی گفت: واضح است اولین اقدام، حفظ شرایط موجود بوده و در مرحله بعد اقداماتی را در راستای بهبود، اصلاح و افزایش سطح این عرصه ها باید انجام داد که بدیهی است با توجه وسعت قابل ملاحظه این عرصه ها، برای انجام این مهم، امکانات، نیروی انسانی واعتبارات دولتی جوابگوی مناسبی نخواهد و برای تحقق این اهداف راهی به جز استفاده از توان بخش خصوصی و مشارکت همه جانبه همه اقشار جامعه بخصوص بهره برداران عرصه های منابع طبیعی نخواهیم داشت.

وی گفت: در همین راستا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، اقدام به تهیه طرح های مرتعداری با مشارکت و همکاری مرتعداران استان در سطحی بیش از دو میلیون هکتار کرده که مطمئنا نقش اساسی در حفظ مراتع و مدیریت علمی در آنها خواهد داشت.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تصریح کرد: همچنین با مشارکت شهرداری ها و دهیاری های استان، اقدام به تهیه و تصویب طرح ایجاد فضای سبز وواگذاری بوستان های ایجاد شده به آنها کرده است.

عزیزی یادآور شد: در ماه های اخیر نیز در قالب طرح جنگل کاری اقتصادی مشارکتی (جام)، اقدام به مکان یابی و تهیه طرح اجرائی و اجرای طرح جنگل کاری در سطحی بیش از یک هزار و ۳۰۰ هکتار در سطح شهرستان های استان، شده است.

وی گفت: از مهمترین پروژه های مربوط به کنترل روند بیابانزایی می توان انجام اقداماتی مانند نهالکاری با گونه های بومی و مقاوم و سازگار در سطحی بالغ بر یک هزار هکتار و یا کنترل هرز آب های سطحی در مناطق بیابانی در سطحی حدود یک هزار هکتار اشاره کرد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تصریح کرد: همه این فعالیت ها به همراه طرح های آبخیزداری، حفاظت و حمایت، آموزش بهره برداران بومی و انجام مطالعات شناسائی کانون های بحرانی فرسایش بادی و واقدامات مشابه، گام هائی برای کاهش تنش خشکی در استان و کاهش تهدیدات بیابانزائی و جلوگیری از کاهش خسارات وارده به عرصه های کشاورزی، صنعتی، راه های مواصلاتی و ... هستند.

عزیزی در خاتمه گفت: امیدواریم با تصویب و تخصیص اعتبارات لازم و به کار گیری همه امکانات موجود شاهد کاهش هرچه بیشتر تاثیرات منفی تنش خشکی و بیابان زایی باشیم و با مدیریت منابع آبی و استفاده بهینه از آن، مقدمات توسعه و احیاء بیشتر و بهتر منابع طبیعی استانسمنان را فراهم کنیم.