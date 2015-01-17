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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۸:۴۸

علیپور:

اعتبارات خوبی برای بیماران تالاسمی لحاظ شده است

اعتبارات خوبی برای بیماران تالاسمی لحاظ شده است

قائم شهر - دبیر مجمع نمایندگان مازندران در خصوص اعتبارات درمانی، گفت: در سال جاری در بحث درمان، اعتبارات خوبی برای بیماران ویژه و تالاسمی در بودجه لحاظ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال علیپور شامگاه جمعه در نشست با اعضای انجمن تالاسمی قائم شهر با اشاره به بیشتر شدن یک درصدی ارزش افزوده، اظهارداشت: افزایش یک درصدی ارزش افزوده ممکن به مردم فشار وارد شود، اما توجه به درمان و سلامت جامعه موجب کاهش هزینه های دیگر در کشور می شود.

وی با بیان اینکه در سنوات گذشته در انواع و اقسام بیماران ویژه، بیماران تالاسمی هم لحاظ شده است، افزود: در پکیج درمانی برای همه موضوعات درمانی، ردیف بودجه لحاظ شده است.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش تحریم و مشکلات مالی کشور در دو سال اخیر، اذعان داشت: متاسفانه بدلیل تحریم ها و مشکلات مالی، در برخی از بیماری ها همچون تالاسمی کمتر توجه شده است که امیدواریم در بودجه سال آینده به موضوع بیماران ویژه و تالاسمی توجه شود و تمام برنامه ها برحسب اعتبارات و نقدینگی در کشور هزینه می شود.

وی با اعلام آمادگی برای رفع مشکلات بیماران تالاسمی، گفت: مشکلات را کتبا همراه با شماره حساب ارائه، تا با این اقدام بتوانیم از وزارتخانه بهداشت و درمان و  خیرین مازندران و تهران یک مقدار از عقب ماندگی های استان و شهرستان را جبران کنیم.

علیپور بیان کرد: خیرین برای کمک به انجمن های بیماران خاص و ویژه بیشتر راغب هستند که باید در این خصوص فرهنگ سازی بیشتری صورت گیرد.     

وی به مشکلات عدیده در ابعاد مختلف درمانی، پروژه دهای عمرانی، اجتماعی و اقتصادی در منطقه اشاره کرد و افزود: باید برای رفع مشکلات مختلف منطقه و استان تلاش مضاعف شود.

علیپور خاطرنشان کرد: در مورد پزشک فوق تخصص خون در بیمارستان رازی و ضعف صدا و سیما در فرهنگ سازی بیماران تالاسمی اقدام می کند.

وی در خصوص اشتغال بیماران تالاسمی گفت: در بحث سه درصد بهزیستی، بیماران تالاسمی هم به آن اضافه و به مجلس برای تصویب ارائه می شود.

کد مطلب 2466100

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