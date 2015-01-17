کارخانجات روی خوشی به بیماران تالاسمی نشان نمی دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیزاده شامگاه جمعه در نشست انجمن تالاسمی قائم شهر با کمال علیپور نماینده مجلس با اشاره به تولد یک نوزاد تالاسمی در سال گذشته، اظهارداشت: دلیل تولد یک نوزاد تالاسمی در سال گذشته در شهرستان، فقر خانواده و مهاجرت به استان دیگر بوده است.

وی به چالش های بچه های تالاسمی از سال ۸۹، همچون کاهش شدید داروهای تزریقی آهن زدا، عدم پوشش سازمان های بیمه گر و پرداخت فرانشیز نامتناسب با نوع درمان آنها اشاره کرد.

مدیرعامل انجمن تالاسمی قائم شهر در خصوص داروی تزریقی آهن زدای بیماران تالاسمی، تصریح کرد: از سال ۸۹ تاکنون، یک سوم داروی تزریقی آهن زدای بچه های تالاسمی تامین شده است.

علیزاده همچنین در خصوص بیمه درمانی بیماران تالاسمی، اذعان داشت: اکثر بیمه ها فقط مسائل مربوط به تالاسمی را پوشش می دهند که این برای بیماران و خانواده تالاسمی مشکلاتی را ایجاد می کند.

وی از نماینده مجلس خواستار پیگیری وضعیت بیمه درمانی بیماران تالاسمی در مجلس شد تا همانند سالهای ۸۴ و قبل آن، کل هزینه بیماران خاص رایگان صورت گیرد.

مسئول روابط عمومی فرمانداری قائم شهر با اشاره به تعریف بسته جدید بیماران صعب العلاج توسط وزارت بهداشت، افزود: در بسته جدید وزارتخانه، بیماران تالاسمی را لحاظ نکردند و پاسخ قاطعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران تاکنون داده نشده است.

علیزاده تصریح کرد: هزینه دارو و تجهیزات در دو بیمارستان رازی و ولی عصر قائم شهر متفاوت است که متاسفانه این امر یک تناقضی بین بچه های تالاسمی در خصوص بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: از ۲۵۰ خانواده قائم شهری که بیمار تالاسمی دارند، ۵۰ خانواده جزو قشر فقیر شهرستان محسوب می شوند.

علیزاده قیمت تجهیزات درمانی و پزشکی، هزینه آزمایشگاهی و بالینی و عدم تعریف ارائه یک بسته جامعه درمانی را از دیگر مشکلات بیماران تالاسمی عنوان کرد.

وی به نبود پزشک فوق تخصص خون با توجه به حضور ۲۵۰ بیماران تالاسمی در بیمارستان رازی قائم شهر اشاره کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی به صرفه نبودن حضور در این بیمارستان را برای پزشکان فوق تخصص و دانشگاه علت این مشکل اعلام می کند.

مدیرعامل انجمن تالاسمی قائم شهر خاطرنشان کرد: صدا و سیما در خصوص بیماران تالاسمی و فرهنگ سازی آن ضعیف عمل می کند.

وی با بیان اینکه بیماران تالاسمی به دنبال درصد و مزیت نیستند، اذعان داشت: بیماران تالاسمی خواهان برابری با افراد سالم در جامعه هستند.

علیزاده بیان کرد: متاسفانه انجمن تالاسمی از بودجه دولتی استفاده نمی کند و تمام بودجه آن توسط خیران و مردم پرداخت می شود.

وی به تشکیل تعاونی اهالی تالاسمی اشاره و اظهارداشت: تشکیل این تعاونی ایده خوبی برای اشتغال بیماران تالاسمی است که با سرمایه آورده ۶۰ میلیون تومان توسط انجمن و اعضای آن می تواند گام موثری در ایجاد اشتغال آنان برداشته شود.

علیزاده خاطرنشان کرد: خوشبختانه با کمک شهرداری و شورای شهر قائم شهر یک دفتر برای فعالیت انجمن تالاسمی در بازار شهروند اختصاص داده شد.

وی بیان کرد: بودجه انجمن به تنهایی پاسخگوی انجام تمام برنامه ها نیست.