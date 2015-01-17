غرب مازندران به یک یا دو روزنامه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی شامگاه جمعه دربازدید از دفتر انجمن صنفی خبرنگاران غرب مازندران گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اختصاص امتیاز روزنامه به غرب استان مازندران کوتاهی می کند در حالی که در حوزه فرهنگ و مطبوعات غرب استان مازندران از پتانسیل های خوبی برخوردار است.

وی ادامه داد: در بررسی های انجام شده تعداد کیوسک های مطبوعاتی که در غرب استان وجود دارد حتی برابری می کند با بسیاری از استانها اما متاسفانه پاسخ مثبت به استقبال مطبوعاتی مردم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده نمی شود.

این نمانیده مجلس بیان کرد: در حال حاضر در غرب استان مازندران حدود ۱۰ دفتر مرکزی هفته نامه، حدود ۵ دفتر مرکزی ماهنامه، حدود ۵ دفتر سرپرستی روزنامه، حدود سه دفتر سرپرستی خبرگزاری و ۱۰ سایت خبری تحلیلی فعالیت می کنند.

وی گفت: از طرفی آمار نشان می دهد فروش روزنامه های سراسری و مجلات در غرب استان مازندران با بسیاری از استانها برابری می کند و این نشان از فرهنگ بالای مطالعه مطبوعات در نزد مردم این منطقه است.

احمدی گفت: فعالیت ۱۶۰ خبرنگار و ساماندهی انجمن صنفی و شرکت تعاونی ویژه خبرنگاران در غرب استان مازندران نشان از پتانسیل بالای این منطقه در این حوزه دارد.

وی گفت: از آنجایی که ارایه مجوز از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می گیرد درخواست داریم برای دادن امتیاز روزنامه به متقاضیان این منطقه تسریع کنند.

احمدی بیان داشت: معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که خود از اهالی مطبوعات است باید بررسی کند که چرا صدور مجوز پایگاه خبری و روزنامه برای متقاضیان غرب استان مازندران مسکوت مانده است اما در مقابل برای مناطق دیگر و استانهای دیگر به راحتی صادر می شود. ‌