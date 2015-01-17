به گزارش خبرگزاری مهر، روزتا کاوشگر فضایی روباتیکی است که توسط سازمان فضایی اروپا برای مطالعه دقیقی درباره ستاره دنباله داری با نام 67P ساخته و به فضا ارسال شد. این کاوشگر بعد از ده سال توانست در مدار یک ستاره قرار گرفته و در اواخر سال گذشته توانست در فرودی موفقیت آمیز بر ستاره دنباله دار بنشیند. Philae از روزتا جدا شد تا ماموریت جدید خود را آغاز کند. این موفقیت در حالی رقم خورد که کارشناسان آژانس فضایی اروپا نگرانی های بسیاری در رابطه با نحوه فرود داشتند زیرا این ماموریت می توانست در اثر فرودی ناموفق و انفجار کاوشگر به پایان برسد اما در نهایت این کاوشگر بدون سرنشین توانست در محل مورد نظر فرود آید.

ژان ژاک دوردین، دبیر کل سازمان فضایی اروپا در مورد این دستاود می گوید : «ما معتقدیم که روزتا گزینه اصلی برای نوبل سال 2015 میلادی خواهد بود همانطور که پیش بینی می کردیم این طرح به عنوان دستاورد برتر سال 2014 میلادی معرفی شود.» پروژه روزتا از سوی مجله ساینس به عنوان دستاود علمی برتر سال 2014 شناخته شد.

همزمان با اظهار نظرهای جدید مقامات سازمان فضایی اروپا نه تنها تصویر جدید و شگفت انگیزی از ستاره دنباله دار منتشر شده بلکه در ادامه آورده شده است که در تاریخ 14 فوریه سال 2015 میلادی نزدیکترین فاصله نسبت به ستاره دنباله دار و در تاریخ 13 آگوست نیز نزدیکترین فاصله تا خورشید را تجربه خواهد کرد. کارشناسان فضایی اروپایی معتقدند در بین این دو تاریخ تصاویر و حقایق جالب و متفاوتی درباره ستاره دنباله دار به دست خواهند آورد که می تواند مسیر جدیدی را پیش روی کارشناسان قرار دهد.