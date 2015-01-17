بهزاد قره یاضی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سابقه تصویب سند ملی زیست فناوری و ضرورت بازنگری در آن اظهار داشت: سند ملی زیست فناوری در سال 1384 به تصویب هیات وزیران رسید و مبنای قانونی تشکیل شورایعالی بیوتکنولوژی کشور شد اما این شورا به همراه تعداد دیگری از شوراهای عالی در دولت قبل منحل شد و مدتی به محاق رفت.

وی با بیان اینکه در آن زمان انجمن های علمی وقت از دکتر واعظ زاده معاون علمی فناوری رئیس جمهور وقت استمداد طلبیده و پیشنهاد تاسیس ستاد توسعه بیوتکنولوژی را دادند، افزود: این ستاد با پیگیری دکتر واعظ زاده از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و ترکیب اعضای آن مشخص و ریاست آن به معاونت علمی فناوری محول شد.

دکتر قره یاضی با اشاره به عدم اجرای سند ملی زیست فناوری طی 8 سال گذشته که همواره مورد انتقاد انجمن های علمی و کارشناسان مستقل بود، گفت: مسئولان وقت ستاد توسعه بیوتکنولوژی به دلیل آنکه معتقد بودند این سند بلندپروازانه تهیه شده و امکان اجرای آن وجود ندارد، بازنگری سند را به نحوی که موجب کاهش و تنزل اهداف شد در دستور کار قرار دادند.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ادامه داد: اما با تغییر مدیریت و ترکیب جدید ستاد توسعه بیوتکنولوژی و نیز حمایت معاونت علمی فناوری رییس جمهور در دولت یازدهم، بازنگری این سند با رویکرد به وفاداری اهداف اولیه آن در دستور کار قرار گرفت و ماموریت آن به گروه پژوهش ستاد توسعه زیست فناوری محول شد.

قره یاضی افزود: به دنبال این امر جلسات هم اندیشی با صاحبنظران برگزار و از کلیه دستگاههای ذیربط نمایندگانی برای بازنگری سند معرفی شدند که امید می رود با حمایت شورایعالی انقلاب فرهنگی، ستاد توسعه زیست فناوری این بازنگری را تا خردادماه سال آینده به اتمام رسانده و به تصویب برساند.

وی همزمانی بازنگری این سند را با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت ارائه برنامه دولت در حوزه زیست فناوری و بیوتکنولوژی و سایر رشته های اولویت دار، نویدبخش آن دانست که برنامه هماهنگی در این حوزه در قالب برنامه ششم توسعه شکل گیرد و زمینه بازنگری سند ملی زیست فناوری فراهم آید.

قره یاضی تصریح کرد: این برنامه بدون پیوست بودجه ای و مالی قابلیت اجرایی نخواهد داشت و دولت باید هزینه توسعه این فناوری ها را منطبق با سیاستهای کلی توسعه علم و فناوری ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری تامین کند.