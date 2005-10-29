53 هزار و 800 تن محصولات مجتمع فولاد سبا به خارج از كشور صادر شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، داريوش آذري مدير عامل مجتمع فولاد سبا با اعلام مطلب فوق گفت: با همت و تلاش كاركنان مجتمع فولاد سبا و حركت در جهت دستيابي به ظرفيت اسمي در طي سال 83 بالغ بر 204 هزار تن و در هفت ماهه امسال نيز 156 هزار تن فولاد در اين مجتمع صنعتي توليد شده است.

وي بيشترين توليد اين مجتمع را در مهر ماه سال جاري و به ميزان 32 هزارو 680 تن فولاد ذكر كرد و گفت: هم اكنون ميانگين توليد ماهيانه اين مجتمع حدود 25 هزار تن مي باشد كه از رشد نسبي برخوردار است.

وي كل توليد محصولات فولادي در سبا از آغاز بهره برداري تاكنون 423 هزار و 560 تن عنوان كرد.

مدير عامل مجتمع فولاد سبا ياد آور شد: در مصرف نسوز نيز پيشرفت هاي خوبي داشته ايم كه 286 ذوب عمر نسوز كوره با آجرهاي ايراني و ميانگين 39 ذوب براي پاتيل تاكنون حاصل شده است.

وي با ذكر برخي از تنگناهاي موجود در اين مجتمع صنعتي گفت: با رفع تنگناهاي موجود مي توان در زمان مقرر و برنامه ريزي شده به ظرفيت اسمي مورد نظر رسيد.