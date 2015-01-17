به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی، در سال ۱۳۰۳ شمسی در خانواده‌ای روحانی و اصیل در خانی آباد تهران متولد شد.

شهید نواب در طول دوران کوتاه اما پربار زندگی خود به عنوان یک روحانی انقلابی و مبارز شناخته می‌شد. او تنها به ایران خلاصه نمی‌شود و با سفر به ممالک و شهرهای مهم جهان اسلام به روشنگری علیه طاغوت‌ها و دفاع از اسلام برمی‌خیزد.

اثرگذاری شهید نواب محدود به مرزهای جغرافیایی نبوده است. او در سفری که چندی پیش از شهادتش به اردن و مصر داشت نه تنها موجب شد ذهنیت بسیاری از متفکرhن جهان اسلام به سمت مبارزه و حق، تغییر جهت دهد بلکه حتی در بین جوانان مسلمان هم شوری ایجاد کرد که وارد مبارزه شوند.

شهید نواب مصداق روحانی مبارز و الگو در عرصه مقابله با ظلم و ستم بود

حجت الاسلام محسن غرویان عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهید نواب از مصادیق روحانیون مبارزی است که هم در عرصه علم و هم در عرصه مبارزه با ستم و ظلم الگو است.

وی ادامه داد: ایشان در عرصه علمی با افکار التقاطی مبارزه کرد و نمونه این مبارزه وی همان برخورد ایشان با افکار انحرافی احمد کسروی بود.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: کسروی گرایش‌های انحرافی داشت و حضرت امام(ره) در مقابل عقاید کسروی موضع گرفتند و کتاب کشف الاسرار را نوشتند.

حجت الاسلام غرویان بیان کرد: شهید نواب هم در برابر شبهات و اشکالاتی که احمد کسروی علیه تشیع و روحانیت شیعه منتشر می‌کرد موضع گیری کرد، علاوه بر این شهید نواب صفوی در برابر رژیم ستم شاهی ایستادگی کرد.

شهید نواب صفوی با افکار انحرافی و رژیم شاهنشاهی مبارزه کرد

وی تصریح کرد: مبنای نواب صفوی این بود که دو گروه در طول تاریخ می‌توانند در مردم بسیار تاثیرگذار باشند یکی علما و یکی اُمرا. شهید نواب صفوی یکی از مصادیق روحانیون مبارزی است که هم در عرصه علم و هم در عرصه مبارزه با ستم و ظلم الگو است، شهید نواب وسایر مبارزان همراهش بعنوان الگو در تاریخ ماندگار شدند.

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه گفت: نواب صفوی هم در عرصه دین شناسی با افکار التقاطی و انحرافی مبارزه کرد و هم در عرصه سیاسی اجتماعی با شاه و ایادی رژیم پهلوی مبارزه کرد؛ تا جایی که عاقبت رژیم شاهنشاهی او را به شهادت رساند.

حجت الاسلام غرویان ابراز کرد: فداییان اسلام کسانی بودند که همواره با مرجعیت و با روحانیت اصیل تشیع همگام بودند، و مبارزات خودشان را بر اساس فتوای مرجع تقلید هماهنگ می کردند.

وی ادامه داد: شهید نواب صفوی و بخارایی و سایر مبارزانی که همراه با نواب صفوی بودند بعنوان الگوهای مبارزه برای متدینان و روشنفکران دین مدار در طول تاریخ ماندگار شده‌اند.

با اقدامات نواب ایادی استکبار دریافتند که مبارزه با ستم باقی است

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه بیان کرد: تاثیر بزرگ شهادت نواب صفوی و یارانش در جهان سیاست چه در داخل و چه در خارج این بود که هم رژیم شاهنشاهی و هم استکبار جهانی دریافتند که مبارزه و انقلاب مردم ایران انگیزه دینی و ریشه مذهبی دارد.

حجت الاسلام غرویان در پایان گفت: ایادی استکبار متوجه شدند که انقلاب ایران با انقلاب‌های دیگر مثل انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ شوروی و یا انقلاب فرانسه تفاوت جوهری و اساسی دارد. دریافتند که تا دین و مذهب اسلام و تشیع در این کشور هست مبارزه با انحراف و ستم نیز همچنان باقی است.

مقابله با افکار انحرافی احمد کسروی و ترور وی

حجت الاسلام محمد رضا کریمی والا عضو هیئت علمی دانشگاه قم نیز در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کتاب‌های کسروی خصوصا کتابی که اعتقادات شیعه را به چالش کشیده بود نگرانی هایی را در میان حوزه‌های علمیه و مردم متدین ایجاد کرده بود.

این استاد دانشگاه قم عنوان کرد: نواب صفوی که مشغول تحصیل در حوزه علمیه نجف بود کتاب‌های کسروی را مطالعه کرد و غیرت دینی اش به جوش آمد.

وی با بیان اینکه شهید نواب صفوی در مقابل توهین‌های عجیبی که کسروی به ائمه اطهار می‌کرد می‌ایستاد، ادامه داد: شهید نواب صفوی با حمایت علامه امینی و آیت الله شهید مدنی به ایران سفر می‌کند تا بفهمد که کسروی از روی عناد این عقاید را بیان می‌کرد یا شبهه‌ای در ذهن دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم بیان کرد: شهید نواب صفوی پس ازشنیدن سخنرانی‌های کسروی در ایران متوجه می‌شود که او از روی عناد این حرف‌ها را می‌زند و بر اساس حکمی که از مراجع تشیع داشت اسلحه‌ای را تهیه و کسروی را در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۴ در میدان حشمتیه تهران مورد هدف قرار داد، اما کسروی جان سالم به در برد.

حجت الاسلام کریمی والا تصریح کرد: بعد از این اتفاق رژیم شاهنشاهی نواب را دستگیر می‌کند، در همین راستا بزرگان تهران به امور قضایی ایران نامه می‌زنند که نواب باید آزاد شود زیرا کسروی مرتد است.

فداییان اسلام با حضور جوانان مخلص و پایبند به اسلام بنیانگذاری شد

وی گفت: بنابراین فاز مبارزه‌ای شهید نواب شروع می‌شود و با آِیت الله کاشانی آشنا می‌شود و فداییان اسلام با حضور جوانان مخلص و پایبند به اسلام بنیان گذاری می‌شود و مسیر را برای حضور اعضای جبهه ملی باز می‌کند و در واقع قدم گذاشتن آنان به مجلس مرهون شهید نواب و یارانش بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم عنوان کرد: پس از اعلام تشکیل دولت اسرائیل توسط سازمان ملل متحد در ۱۳۲۷، نفرت و انزجار عمومی سراسر ایران را فراگرفت.

حجت الاسلام کریمی والا ادامه داد: به دعوت آیت‌الله کاشانی در روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۲۷ اجتماع اعتراض‌آمیز بزرگی در یکی از مساجد تهران برگزار شد که در آن آیت‌الله کاشانی و نواب صفوی شرکت داشتند.

وی افزود: فداییان اسلام نیز با ثبت‌نام از نیروهای داوطلب، پنج هزار نفر را برای اعزام به فلسطین و نبرد با اشغالگران بسیج کردند که این بیشتر یک حرکت نمادین بود وگرنه شرایط فرستادن پنج هزار نفر به فلسطین به این راحتی میسر نبود.

ترور عبدالحسین هژیر و رزم آرا

عضو هیئت علمی دانشگاه قم بیان کرد: یکی دیگر از موارد مبارزاتی فداییان اسلام این بود که در ۱۴ آبان ۱۳۲۸، عبدالحسین هژیر که نقش اصلی در تقلب انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی داشت، به قتل رساندند.

حجت الاسلام کریمی والا با اشاره به اینکه در تیر ۱۳۲۹ سپهبد علی رزم‌آرا به نخست‌وزیری رسید، گفت: هدف از انتصاب رزم آرا نایده گرفتن جنبش ملی شدن صنعت نفت بود.

وی اضافه کرد: رزم‌آرا و اکثریت نمایندگان مجلس در برابر تصویب ملی شدن صنعت نفت مقاومت می‌کردند. در این شرایط سیاسی، فدائیان اسلام، رزم‌آرا را نیز ترور کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم ابراز کرد: مجلس شورای ملی، پس از ماه‌ها بالاخره لایحه ملی شدن صنعت نفت را در کمتر از دو هفته بعد از قتل‌ رزم‌آرا، تصویب کرد.

حجت الاسلام کریمی والا عنوان کرد: نواب صفوی نیز در تیرماه ۱۳۳۰، کمتر سه ماه بعد از نخست‌وزیری دکتر مصدق، دستگیر و زندانی شد.

نواب صفوی و سه تن دیگر از اعضای فداییان اسلام اعدام شدند

وی گفت: پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، زنجیرهای اسارت اقتصادی و سیاسی با انعقاد پیمان‌های مختلف، توسط رژیم دست و پای ملت ایران را بست.

این استاد دانشگاه قم با بیان اینکه فداییان اسلام به عنوان مخالفت با این قراردادها، نخست‌وزیر وقت یعنی حسین اعلا را در روز ۲۵ آبان ۱۳۳۴ ترور کردند، تصریح کرد: نخست وزیر وقت جان سالم به در برد، به دنبال آن نواب صفوی و دیگر اعضای مؤثر فدائیان بازداشت شدند.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم بیان کرد: سرانجام پس از چند جلسه، دادگاه، نواب صفوی و سه تن دیگر سید محمد واحدی، مظفر ذوالقدر و خلیل طهماسبی به اعدام محکوم شدند، این حکم دادگاه در بامداد ۲۷ دی ۱۳۳۴ اجرایی شد.

پاکی، صداقت و خدا ترس بودن و نیت الهی داشتن از ویژگی های شهید نواب صفوی بود

وی اضافه کرد: نواب صفوی و یارانش می‌گفتند ما می‌خواهیم در این کشور اسلام حاکم بشود، و نیتشان نجات دادن ایران از فقر و هلاکت و بدبختی بود. شهید نواب صفوی با خلوص زیاد و با عملکرد جذاب خود، بسیاری را نه تنها شیفته خویشتن بلکه وارد مبارزه علیه باطل می‌کرد؛ پاکی، صداقت، خداترس بودن و نیت الهی داشتن از ویژگی‌های بارز شهید نواب صفوی بود.

حجت الاسلام کریمی والا عنوان کرد: پاکی، صداقت، خدا ترس بودن و نیت الهی داشتن از ویژگی های بارز شهید نواب صفوی بود؛ شهید نواب صفوی خیلی ها را تحت تاثیر قرار داد .

عضو هیئت علمی دانشگاه قم با بیان اینکه شهید نواب صفوی یک جوان بسیار مومن پاک و دلسوز بود و بخاطر اخلاص و ایمانی که در وی بود سخنرانی هایش جذاب شده بود، افزود: شهید نواب با خلوص زیاد و با عملکرد جذاب خود، بسیاری را نه تنها شیفته خویشتن بلکه وارد مبارزه علیه باطل می‌کرد.

این استاد دانشگاه قم تصریح کرد: نجات دادن ایران از دست اژدهای بزرگی به نام انگلیس، مرکز و عامل اصلی آن نواب و یارانش بودند که باعث شدند عزت و شرف ایران برگردد.

وی افزود: کسانی که نواب آن‌ها را از بین برد خائن به اسلام و ایران بودند، اگر به اساسنامه حکومت اسلامی که نواب و فداییان اسلام بیان کرده بودند توجه می‌شد، قطعا امروز ایران ۵۰ سال جلوتر بود.

مژگان فرهنگیان