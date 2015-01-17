پايتخت اقتصادی ايران صاحب رسانه اقتصادی شد

فاطمه رکن الدینی مدیرمسئول ماهنامه تجارت جنوب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: این نشریه درراستای پیاده سازی افکار اقتصادی و ارایه اطلاعات بخش های مختلف اقتصادی استان در جهت رشد و توسعه هرمزگان در گام اول و در چشم انداز بعدی که خطه جنوب خواهد بود منتشر می شود.

رکن الدینی با اشاره به اهمیت موضوع و فعالیت های اقتصادی درهرمزگان به خصوص شهر بندرعباس که به عنوان پایتخت اقتصادی کشور معرفی شده اظهارداشت: برای تحقق و تبدیل بندرعباس به پایتخت اقتصادی کشور نیاز به رسانه ای تخصصی در این حوزه وجود داشت و تجارت جنوب می تواند پوشش خلاء مطبوعاتی اقتصاد هرمزگان را با همکاری فعالان این حوزه مرتفع کند.

وی افزود: نشریه تجارت جنوب به عنوان نخستین ماهنامه اقتصادی هرمزگان با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری اساتید، صاحبنظران اقتصادی و به کارگیری تجربیات بزرگان، خدمات تاثیرگذاری را در زمینه اطلاع رسانی و تحلیل رویدادهای حوزه اقتصادی استان هرمزگان خواهد داشت.

مدیرمسئول این نشریه بیان داشت: ماهنامه تجارت جنوب فرصتی مناسب برای صاحبان مشاغل، صنایع، معادن، تجار، کشاورزان و بازرگانان هرمزگان است تا دستاوردها وعملکردهای خود را در این عرصه جهت برنامه ریزی کلان در این حوزه بیان کنند.

رکن الدینی درخصوص نام این نشریه هم گفت: تجارت جنوب برگرفته از نام نخستین ماهنامه اقتصادی در ایران است که درعصر قاجار با عنوان «فلاحت و تجارت» منتشر می شد.