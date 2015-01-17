۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۱

پايتخت اقتصادی ايران صاحب رسانه اقتصادی شد

بندرعباس - نخستين ماهنامه اقتصادی تحت عنوان «تجارت جنوب» به زودی پا به عرصه مطبوعات هرمزگان می گذارد. 

فاطمه رکن الدینی مدیرمسئول ماهنامه تجارت جنوب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: این نشریه درراستای پیاده سازی افکار اقتصادی و ارایه اطلاعات بخش های مختلف اقتصادی استان در جهت رشد و توسعه هرمزگان در گام اول و در چشم انداز بعدی که خطه جنوب خواهد بود منتشر می شود.

رکن الدینی با اشاره به اهمیت موضوع و فعالیت های اقتصادی درهرمزگان به خصوص شهر بندرعباس که به عنوان پایتخت اقتصادی کشور معرفی شده اظهارداشت: برای تحقق و تبدیل بندرعباس به پایتخت اقتصادی کشور نیاز به رسانه ای تخصصی در این حوزه وجود داشت و تجارت جنوب می تواند پوشش خلاء مطبوعاتی اقتصاد هرمزگان را با همکاری فعالان این حوزه مرتفع کند.

وی افزود: نشریه تجارت جنوب به عنوان نخستین ماهنامه اقتصادی هرمزگان با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری اساتید، صاحبنظران اقتصادی و به کارگیری تجربیات بزرگان، خدمات تاثیرگذاری را در زمینه اطلاع رسانی و تحلیل رویدادهای حوزه اقتصادی استان هرمزگان خواهد داشت.

مدیرمسئول این نشریه بیان داشت: ماهنامه تجارت جنوب فرصتی مناسب برای صاحبان مشاغل، صنایع، معادن، تجار، کشاورزان و بازرگانان هرمزگان است تا دستاوردها وعملکردهای خود را در این عرصه جهت برنامه ریزی کلان در این حوزه بیان کنند.

رکن الدینی درخصوص نام این نشریه هم گفت: تجارت جنوب برگرفته از نام نخستین ماهنامه اقتصادی در ایران است که درعصر قاجار با عنوان «فلاحت و تجارت» منتشر می شد.

