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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۸:۳۷

اکرمی:

فعاليت مراكز سرپناه زنان نبايد به اسكان محدود شود

فعاليت مراكز سرپناه زنان نبايد به اسكان محدود شود

بندرعباس - معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: فعاليت مراكز سرپناه زنان نبايد به اسكان محدود شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، بهروز اكرمی در آیین افتتاح اولین مركز سرپناه زنان، عنوان کرد: فعالیت اینگونه مراكز نباید به اسكان محدود شود.

وی افزود: این مراكز علاوه بر اسكان، باید مراحل بررسی ، واكاوی و حل معضلات اجتماعی زنان را در دستور كار قرار داده و ضمن استمرار فعالیت های خود و دوری از انجام امور كوتاه مدت و مقطعی، این قشر آسیب پذیر را از بحران های اجتماعی مصون و آنان را به مسیر عادی زندگی روز مره خود هدایت کند.

این مقام مسئول اظهار کرد: مجموعه استانداری و سایر دستگاه های ذیربط آمادگی كامل خود را برای كمك به ایجاد اینگونه مراكز اعلام و در این راه از هیچ كوششی دریغ نمی كنند.

کد مطلب 2466119

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