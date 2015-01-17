تلاش می کنیم زمینه رونق منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، جاسم جادری استاندار هرمزگان در نشستی با سرمایه گذار احداث کارخانه های تولید سیمان و فولاد در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان (گاوبندی) به بررسی وضعیت اجرای این پروژه ها پرداخت.

جادری در این دیدار با اعلام حمایت مدیریت عالی استان هرمزگان از سرمایه گذاری در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان، عنوان کرد: توسعه و شکوفایی منطقه ویژه پارسیان به عنوان یکی از برنامه های محوری غرب هرمزگان در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: ما تلاش می کنیم تا با حمایت و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی زمینه رونق منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان فراهم شود.

استاندار هرمزگان افزود: منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان با تصویب مجلس و دولت ایجاد شده و برنامه های مهمی برای رونق و توسعه این منطقه در دست اقدام است.

شایان ذکر است؛ مراحل تحویل زمین به سرمایه گذار احداث کارخانه های تولید سیمان و فولاد در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان (گاوبندی) انجام شده و صدور سایر مجوزات لازم و آغاز عملیات اجرایی آن در حال پیگیری است.