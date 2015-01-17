حضور سفرای ۵ کشور در نمایشگاه سیمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سفرای کشورهای بلغارستان، افغانستان، عراق، ارمنستان و ترکیه با حضور در این نمایشگاه ضمن حضور در سالن‌ها و غرفه های نمایشگاه با پیشرفت‌ها و توانمندی‌های صنعت سیمان و بتن کشورمان آشنا شدند.

توسعه مبادلات صنعت سیمان مهمترین موضوع گفتگوی این سفرا با تولیدکنندگان و صنعتگران سیمان کشورمان بود.

در هفتمین نمایشگاه بین ­المللی سیمان و بتن، تکنولوژی­‌های ساخت و ماشین ­آلات وابسته، صنعتگران، تولیدکنندگان، واحدهای تحقیقاتی، دانشگاهی و پژوهشی و همچنین شرکت‌ها و واحدهای صنعتی مرتبط، جدیدترین تکنولوژی های ساخت و تولید بتن، پیشرفت های صورت گرفته این حوزه و نوین ترین تجهیزات صنعت سیمان و صنایع وابسته را ارائه کرده اند

در این نمایشگاه، بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ترکیه، هند، چین، روسیه، آلمان، امارات و ایتالیا حضور دارند.

حضور شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه نسبت به سال گذشته ۵ برابر رشد یافته است، ضمن اینکه بخش داخلی نیز ۶۰ درصد رشد نشان می دهد.

در این نمایشگاه انواع تجهیزات و قطعات مربوط به کارخانه آسفالت، دستگاه سرند، دستگاه مرکزی بتن ثابت، سنگ شکن‌های مخروطی، لوله و متعلقات برای عملیات بتن ریزی فنداسیون‌ها، دیوارهای برشی و سقف‌ها، دستگاه معدن، جک بتن شکن، جک ملات شکن، اره برش مغزه بتن، انواع قالب بتن، عمل آوری بتن، میز ویبره، هوامتربتن، اسلامپ، اره برش مستقیم خاک، چکش تراکم، اکستراکشن آسفالت، الک‌های دانه بندی، لرزاننده و اولتراسونیک بتن، تجهیزات آزمایشگاه مجهز بتن، تجهیزات کامل آزمایش برش، تجهیزات کامل آزمایش هیدرومتری، تجهیزات کامل آزمایش تراکم، انواع تجهیزات تولید اولیه موادمعدنی، طراحی و اتوماسیون، انواع تجهیزات و ابزار عایق‌ها، نسوزها و فیلتراسیون و صنایع مرتبط عرضه و در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.