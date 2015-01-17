مجوز خوراک پتروشیمی فجر کرمان به زودی صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، بیژن نامدار زنگنه روز جمعه در جلسه شورای معاونین استانداری کرمان با تاکید بر اینکه گازرسانی به استان کرمان باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: از بانک های استان باید برای گازرسانی به روستاها با ضمانت بازپرداخت وزارت نفت وام اخذ شود.

وی بیان کرد: اگر ۳۰ درصد پول برای گازرسانی به روستاها و شهرها از بانک ها اخذ کنیم می توانیم در کنار پرداخت بدهی ها، طرح گازرسانی را به اتمام برسانیم.

وزیر نفت با اشاره به اینکه سه و نیم میلیارد دلار سوخت در روستاها و شهرها توزیع می شود، گفت: اقتصاد کشور جوابگوی هزینه های گازرسانی نخواهد بود لذا از درآمد توزیع سوخت در روستاها و شهرها باید استفاده کرد.

وی افزود: با وزیر راه و شهرسازی تفاهم نامه ای منعقد شده تا سال آینده بر مبنای بارنامه به رانندگان سوخت (گازوئیل) توزیع شود.

زنگنه تاکید کرد: باید بسرعت به سمتی برویم تا سوخت مایع جز در بخش حمل و نقل در هیچ بخش دیگر توزیع نشود.

وی جلوگیری از قاچاق سوخت را یکی از اثرات برقی کردن چاه های آب دانست و خاطرنشان کرد: آمادگی داریم برای صرفه جویی هر متر مکعب گازوئیل هزار دلار پرداخت کنیم.

وزیر نفت در خصوص واگذاری اختیارات به استانداران گفت: به اندازه سهم خود در هیئت وزیران این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

بنابر این گزارش، استاندار کرمان، معاونین، چند تن از مدیران ستادی استانداری و استان و محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست حضور داشتند.

وزیر نفت جمعه در سفری یک روزه و غیر رسانه ای وارد کرمان شد و از سوی استاندار، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی وزارت نفت مورد استقبال قرار گرفت.

حضور در شورای معاونین استانداری و بازدید از چند طرح از جمله برنامه های سفر وزیر نفت به کرمان بود.