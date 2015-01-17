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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۹:۲۳

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا؛

امارات، چشم انتظار حمایت دانشجویان عرب در بازی با ایران

امارات، چشم انتظار حمایت دانشجویان عرب در بازی با ایران

تیم ملی فوتبال ایران در حالی در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا به مصاف امارات می‌رود که اماراتی‌ها چشم انتظار حضور دانشجویان خود در استادیوم برای حمایت و تشویق هستند!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از استرالیا، دانشجویان اماراتی که در کشور استرالیا مشغول تحصیل هستند، تلاششان را برای بسیج طرفداران کشور امارات در بازی با ایران آغاز کرده‌اند. این مسابقه روز دوشنبه در شهر بریزبین استرالیا برگزار خواهد شد.  انجمن دانشجویان امارات و کشورهای عربی در استرالیا حدود هزار قطعه بلیت برای این بازی درخواست و تاکید کرده 200 بلیت برای آنها کافی نیست!

همچنین عبدالله اسماعیل نایب رئیس انجمن دانشجویان اماراتی در ایالیت کوینزلند، به اهمیت حضور هواداران امارات در جام ملت‌های آسیا اشاره کرد و گفت: حضور دانشجویان و هواداران باعث افزایش روحیه بازیکنان امارات برای پیروزی مقابل ایران در سومین دیدار مرحله گروهی جام ملت‌ها خواهد شد.

کد مطلب 2466127

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