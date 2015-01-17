ظریف: به پیشنهاد جان کری با وی دیدار کردم

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امورخارجه ایران با بیان اینکه دیدارش با جان کری وزیرخارجه امریکا در پاریس در ادامه مذاکرات هسته ای ژنو بود، گفت: در این نشست ها درباره موانع رسیدن به تفاهم بحث کردیم.

محمدجواد ظریف در گفتگو با واحد مرکزی خبر افزود: با توجه به اینکه وزیر امور خارجه امریکا هم برای دیدار با وزیر امور خارجه فرانسه به پاریس سفر کرده بود، کری پیشنهاد داد تا مذاکراتی با هم در پاریس داشته باشیم.



وی تصریح کرد: در راستای این دیدارها تلاش می کنیم به مذاکرات کمک کنیم.



ظریف گفت: قرار شد همکارانمان گفتگوها را ادامه دهند تا زمینه های جدیدی برای پیشرفت مذاکرات حاصل شود.



وزیرامور خارجه ایران گفت:پس از پایان دیدارها در پاریس به ژنو باز خواهم گشت و تلفنی با وزرای خارجه گروه ۵+۱ مذاکره خواهم کرد.



دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در حالی از روز ۲۸ دی (۱۸ ژانویه) در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود که بر اساس توافق موقتی که سال گذشته در همین شهر به دست آمد، قرار بود طرفین ظرف یکسال، یعنی تا سوم آذر ۹۳ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۴)، به توافق نهایی دست یابند.



با این حال، پابرجا بودن اختلافات موجب شد تا مهلت این مذاکرات، دو بار تمدید شود.



ضرب‌الاجل جدید مذاکرات هسته‌ای، ۹ تیر ماه ۹۴ (۳۰ ژوئن ۲۰۱۵) اعلام شده است.