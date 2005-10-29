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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۲۶

با ارسال نامه اي سرگشاده خطاب به دادستان كل آمريكا صورت گرفت

شاعران جهان نسبت به ادامه بازداشت پنج كوبايي در آمريكا اعتراض كردند

شاعران جهان نسبت به ادامه بازداشت پنج كوبايي در آمريكا اعتراض كردند

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : كمسيون جهاني شاعران صلح با ارسال نامه و صدور بيانيه اي نسبت به بازداشت غيرقانوني پنج كوبايي شاعر و اهل فرهنگ ، اعتراض كردند .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، جمعي از شاعران و اهل فرهنگ در ايران همزمان با دور جديد حمايت از پنج كوباي اهل فرهنگ و ادب در زندان هاي آمريكا با صدور بيانه و نامه هاي اعتراض آميز خطاب به دادستان كل آمريكا و بنياد هاي حقوق بشري ، به اين حركت غير انساني اعتراض كردند .

محمود معتقدي ، كريم رجب زاده ، م . آزاد ، شمس آل احمد ، كامران جمالي ، پويان شاهرخي ، رامتين راوندي ، استاد مشهدي زاده ، دكتر بختياري ، عليشاه مولوي ، سيد علي ميز باذل ، داريوش معمار ، مزدا شاهاني ، باهيد يوسفي ، فريده رياضي ، جاويد محمدي ، امين آبان ، سعيد جليلي هنرمند و مصطفي اسدي از جمله هنرمندان ، شاعران و نويسندگان ايراني هستند كه اين بيانه ها را امضاء كرده اند .

به گزارش مهر ، در تاريخ 12 سپتامبر 1998 ، اف بي آي ؛ پليس امنيتي ابالات متحده آمريكا پنج كوبايي مقيم آن كشور را در فلوريداي جنوبي ، مقر استقرار ضد انقلابيون كوبايي بازداشت كرد . چند روز بعد در شرايطي كه رسانه هاي محلي تحت كنترل تروريست هاي كوبايي تبليغاتي را عليه اين افراد به راه انداختند - كه دستمايه سيستم قضاي آمريكا براي در بازداشت نگه داشتن اين پنج نفر قرار گرفت - اين پنج تن روانه بازداشت و زندان هفت ساله شدند .

اين افراد خرارد و هرناندز نوردلو ، رنه گونزالس سوررت ، لاباينوسالازار ، آنتونيو گررو رودريگز و فرناندو گونزالس ، هستند و براي اين محكوم شدند كه به منظور كسب اطلاعات در مورد فعاليت هاي تروريستي عليه كوبا در بين گروه هاي كوبايي - آمريكايي مستقر در جنوب فلوريدا ، نفوذ كرده اند .

به گزارش مهر ، طبق اطلاعاتي كه مطبوعات بين المللي درتاريخ 9 سپتامبر 2005 منتشر كردند ، دادگاه استيناف آتلانتا راي محكوميت اين افراد را ملغي كرده و حكم به آزادي اين افراد داده است .

شاعران و اهل فرهنگ معترض به ادامه باز داشت اين افراد اعتقاد دارند كه با توجه به لغو محكوميت اين پنجح نفر هيچ چيز حبس اين افراد را توجيه نمي كند و نبايد اجازه داد اين وضعيت ناشي از عملكرد خودسرانه كه براي پنج كوبايي در بند و خانواده هايشان رنج آور است ادامه يابد .

از شخصيت هاي و نويسندگان جهاني كه اين بيانه را امضاء كرده اند مي توان به : وله سونيكا ، پرز اسكويول ، نوآم چامسكي ، اوسكار نيمبر ، ماريو بندتي ، هاري بلافونت ، پابلو گونزالس ، كاسانوا ، ارنستو كاردنال ، تياگودمئلو ، دني گلوور ، ادوارد و گالينو ، آليس واكر ، آتيلوبورن ، ايگنا سيورامونت ، تاريق علي ، رمزي كلارك ، جياني مينا ، فري بتو ، ميگوئل بوناسو ، هوارد زين ، راسل بنگر ، جيمز كاك كرافست ، دانيل اورتگا ، مارتين آلمادا ، سيلويو رودريگز ، مائو چائو ، ويكتور هردپا ، پابلو ميلانس ، دني ريورا ، كيت اليس ، آيسيا آلونسو خوزه ساراماگو و ديگران اشاره كرد .

به گزارش مهر ، در پي تشكيل كميته جهاني دفاع از حقوق مشروع پنج زنداني كوبايي در ايالات متحده آمريكا مسوليت اين كميته در ايران به انجمن دولتي ايران و كوبا واگذار شد كه عبد الحميد شهرابي ( رئيس انجمن دوستي ايران و كوبا ) و هادي خوانساري ، ( شاعر و عضو انجمن و نماينده آسيا در هيات موسس كميسيون جهاني شاعران صلح ) ،  مسئوليت تشكيل كميته و جمع آوري امضاء را بر عهده دارند .

اين كميته از تمامي مدافعان حقوق بشر ، مخالفين تروريسم ، هنرمندان ، مبارزين مسلمان و روشنفكران دعوت كرده است كه با تحقيق و درك حقايق ، به جمع امضاء كنندگان جهاني اين حمايت انساني بپيوندند . به اين منظور آدرسي هم براي تماس اهل فرهنگ به نشاني : IRANCUBAFRIENDSHIP@YAHOO.COM  براي اعلام حمايت از اين حركت تخصيص يافته است .

کد مطلب 246613

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