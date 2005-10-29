شاعران جهان نسبت به ادامه بازداشت پنج كوبايي در آمريكا اعتراض كردند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، جمعي از شاعران و اهل فرهنگ در ايران همزمان با دور جديد حمايت از پنج كوباي اهل فرهنگ و ادب در زندان هاي آمريكا با صدور بيانه و نامه هاي اعتراض آميز خطاب به دادستان كل آمريكا و بنياد هاي حقوق بشري ، به اين حركت غير انساني اعتراض كردند .

محمود معتقدي ، كريم رجب زاده ، م . آزاد ، شمس آل احمد ، كامران جمالي ، پويان شاهرخي ، رامتين راوندي ، استاد مشهدي زاده ، دكتر بختياري ، عليشاه مولوي ، سيد علي ميز باذل ، داريوش معمار ، مزدا شاهاني ، باهيد يوسفي ، فريده رياضي ، جاويد محمدي ، امين آبان ، سعيد جليلي هنرمند و مصطفي اسدي از جمله هنرمندان ، شاعران و نويسندگان ايراني هستند كه اين بيانه ها را امضاء كرده اند .

به گزارش مهر ، در تاريخ 12 سپتامبر 1998 ، اف بي آي ؛ پليس امنيتي ابالات متحده آمريكا پنج كوبايي مقيم آن كشور را در فلوريداي جنوبي ، مقر استقرار ضد انقلابيون كوبايي بازداشت كرد . چند روز بعد در شرايطي كه رسانه هاي محلي تحت كنترل تروريست هاي كوبايي تبليغاتي را عليه اين افراد به راه انداختند - كه دستمايه سيستم قضاي آمريكا براي در بازداشت نگه داشتن اين پنج نفر قرار گرفت - اين پنج تن روانه بازداشت و زندان هفت ساله شدند .

اين افراد خرارد و هرناندز نوردلو ، رنه گونزالس سوررت ، لاباينوسالازار ، آنتونيو گررو رودريگز و فرناندو گونزالس ، هستند و براي اين محكوم شدند كه به منظور كسب اطلاعات در مورد فعاليت هاي تروريستي عليه كوبا در بين گروه هاي كوبايي - آمريكايي مستقر در جنوب فلوريدا ، نفوذ كرده اند .

به گزارش مهر ، طبق اطلاعاتي كه مطبوعات بين المللي درتاريخ 9 سپتامبر 2005 منتشر كردند ، دادگاه استيناف آتلانتا راي محكوميت اين افراد را ملغي كرده و حكم به آزادي اين افراد داده است .

شاعران و اهل فرهنگ معترض به ادامه باز داشت اين افراد اعتقاد دارند كه با توجه به لغو محكوميت اين پنجح نفر هيچ چيز حبس اين افراد را توجيه نمي كند و نبايد اجازه داد اين وضعيت ناشي از عملكرد خودسرانه كه براي پنج كوبايي در بند و خانواده هايشان رنج آور است ادامه يابد .

از شخصيت هاي و نويسندگان جهاني كه اين بيانه را امضاء كرده اند مي توان به : وله سونيكا ، پرز اسكويول ، نوآم چامسكي ، اوسكار نيمبر ، ماريو بندتي ، هاري بلافونت ، پابلو گونزالس ، كاسانوا ، ارنستو كاردنال ، تياگودمئلو ، دني گلوور ، ادوارد و گالينو ، آليس واكر ، آتيلوبورن ، ايگنا سيورامونت ، تاريق علي ، رمزي كلارك ، جياني مينا ، فري بتو ، ميگوئل بوناسو ، هوارد زين ، راسل بنگر ، جيمز كاك كرافست ، دانيل اورتگا ، مارتين آلمادا ، سيلويو رودريگز ، مائو چائو ، ويكتور هردپا ، پابلو ميلانس ، دني ريورا ، كيت اليس ، آيسيا آلونسو خوزه ساراماگو و ديگران اشاره كرد .

به گزارش مهر ، در پي تشكيل كميته جهاني دفاع از حقوق مشروع پنج زنداني كوبايي در ايالات متحده آمريكا مسوليت اين كميته در ايران به انجمن دولتي ايران و كوبا واگذار شد كه عبد الحميد شهرابي ( رئيس انجمن دوستي ايران و كوبا ) و هادي خوانساري ، ( شاعر و عضو انجمن و نماينده آسيا در هيات موسس كميسيون جهاني شاعران صلح ) ، مسئوليت تشكيل كميته و جمع آوري امضاء را بر عهده دارند .

اين كميته از تمامي مدافعان حقوق بشر ، مخالفين تروريسم ، هنرمندان ، مبارزين مسلمان و روشنفكران دعوت كرده است كه با تحقيق و درك حقايق ، به جمع امضاء كنندگان جهاني اين حمايت انساني بپيوندند . به اين منظور آدرسي هم براي تماس اهل فرهنگ به نشاني : IRANCUBAFRIENDSHIP@YAHOO.COM براي اعلام حمايت از اين حركت تخصيص يافته است .