پايان گفتگوهای دوجانبه ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات دوجانبه ايران و امريکا که در سطح معاونان وزيران خارجه ايران و امريکا عصر جمعه در هتل ماندارين شهر ژنو تشکيل شده بود، پايان يافت.

در اين ديدار "سيد عباس عراقچي، تخت روانچي، وندي شرمن، ويليام برنز و جيک ساليوان" حضور داشتند.

همزمان نشست کارشناسي ايران و امريکا با رياست حميد بعيدي نژاد در اين هتل برگزار شد.

دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در حالی از روز ۲۸ دی (۱۸ ژانویه) در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود که بر اساس توافق موقتی که سال گذشته در همین شهر به دست آمد، قرار بود طرفین ظرف یکسال، یعنی تا سوم آذر ۹۳ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۴)، به توافق نهایی دست یابند.

با این حال، پابرجا بودن اختلافات موجب شد تا مهلت این مذاکرات، دو بار تمدید شود.

ضرب‌الاجل جدید مذاکرات هسته‌ای، ۹ تیر ماه ۹۴ (۳۰ ژوئن ۲۰۱۵) اعلام شده است.