  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۷ دی ۱۳۹۳، ۸:۳۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر-سرویس بن الملل، عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

-افزایش انتقادها علیه باراک اوباما به دلیل ضعف در مدیریت تهدیدهای تروریستی.

- پلیس انگلیس از بازداشت یک زن مظنون به فعالیت های تروریستی در فرودگاه "استندستد" خبر داد.

- شینهوا در سرمقاله ای نوشت که آمریکا باید به پیشنهاد کره شمالی برای مذاکره مستقیم با این کشور گوش فرا دهد.

- رهران آمریکا و انگلیس مخالفت خود را با تحریم های بیشتر علیه ایران اعلام کردند.

- بر اساس آخرین نظرسنجی ها 45 درصد از آلمانی ها نگران وقوع حملات تروریستی همچون فرانسه هستند.

- همزمان با افزایش خشونت‌ ها در شرق اوکراین 11 نفر کشته شدند.

- ارتش پاکستان از کشته شدن دو هزار شبه نظامی در جریان عملیات پاکسازی علیه طالبان در وزیرستان شمالی خبر داد.

- فرمانده عملیات بغداد از کشته شدن 33 عضو گروه تروریستی داعش در جریان عملیاتی در شمال بغداد پایتخت عراق خبر داد.

- ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان درباره اوضاع شرق اوکراین گفتگوی تلفنی کرد.

- پلیس انگلیس به دلیل احتمال حملات تروریستی در بالاترین مرحله هشدار قرار گرفت.

- درگیری میان نیروهای امنیتی بحرین و معترضان به ادامه بازداشت شیخ علی سلمان رهبر مخالفان این کشور همچنان ادامه دارد.

- در پی حمله انتحاری به شهر "گامبی" در شمال شرق نیجریه پنج نفر کشته و 11 فرد دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 2466132

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها