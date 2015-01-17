عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-افزایش انتقادها علیه باراک اوباما به دلیل ضعف در مدیریت تهدیدهای تروریستی.
- پلیس انگلیس از بازداشت یک زن مظنون به فعالیت های تروریستی در فرودگاه "استندستد" خبر داد.
- شینهوا در سرمقاله ای نوشت که آمریکا باید به پیشنهاد کره شمالی برای مذاکره مستقیم با این کشور گوش فرا دهد.
- رهران آمریکا و انگلیس مخالفت خود را با تحریم های بیشتر علیه ایران اعلام کردند.
- بر اساس آخرین نظرسنجی ها 45 درصد از آلمانی ها نگران وقوع حملات تروریستی همچون فرانسه هستند.
- همزمان با افزایش خشونت ها در شرق اوکراین 11 نفر کشته شدند.
- ارتش پاکستان از کشته شدن دو هزار شبه نظامی در جریان عملیات پاکسازی علیه طالبان در وزیرستان شمالی خبر داد.
- فرمانده عملیات بغداد از کشته شدن 33 عضو گروه تروریستی داعش در جریان عملیاتی در شمال بغداد پایتخت عراق خبر داد.
- ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان درباره اوضاع شرق اوکراین گفتگوی تلفنی کرد.
- پلیس انگلیس به دلیل احتمال حملات تروریستی در بالاترین مرحله هشدار قرار گرفت.
- درگیری میان نیروهای امنیتی بحرین و معترضان به ادامه بازداشت شیخ علی سلمان رهبر مخالفان این کشور همچنان ادامه دارد.
- در پی حمله انتحاری به شهر "گامبی" در شمال شرق نیجریه پنج نفر کشته و 11 فرد دیگر زخمی شدند.
نظر شما