سرمایه گذاران پتروشیمی فجر کرمان کار خود را آغاز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی روز جمعه در جلسه شورای معاونین استانداری که با حضور وزیر نفت برگزار شد، گفت: اقدامات خوبی در بحث پتروشیمی در استان کرمان صورت گرفته لذا سرمایه گذاران مربوط می توانند طی هفته آتی پس از اخذ مجوز خوراک پتروشیمی فجر کرمان کار خود را آغاز کنند.

وی با تاکید بر اینکه مشکل جذب سرمایه گذاری در استان کرمان وجود ندارد، گفت: در راستای سرمایه گذاری باید مسیر واگذاری اختیارات و رفع قوانین مزاحم ، در دستور کار قرار گیرد.

استاندار کرمان با اشاره به تشکیل مثلث توسعه اقتصادی در استان، یادآور شد: هدف از تشکیل مثلث توسعه، مشارکت همه ارکان نظام در راستای توسعه استان است بنابراین باید از اختیارات ائمه جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده کرد.

وی تصریح کرد: هم افزایی دستگاه ها و مدیران اجرایی استان برای مبارزه با فقر و محرومیت ثمره مدل مثلث توسعه اقتصادی در استان کرمان است.

رزم حسینی گفت: با همراهی مسئولین مسیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان کرمان باز و تاکنون ۷۵ هزار میلیارد تومان موافقت نامه سرمایه گذاری منعقد شد.

وی افزود: ۱۷ درصد طرح های سرمایه گذاری در استان کرمان تامین مالی و بیش از شش درصد هم اجرایی شده است اما این رقم کافی نیست و باید پیگیری بیشتری انجام شود.

استاندار کرمان تصریح کرد: دولت یازدهم راه عقلانیت و تدبیر را طی کرده است و با فضایی که در سایه وحدت و حمایت گروه های سیاسی ایجاد شده، شاهد توسعه همه جانبه در منطقه هستیم.

وی گفت: کرمان رتبه نخست بخش معدن را در ایران دارد و ۴۰ درصد ارزش افزوده معدن کشور در استان کرمان است.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه ۲۵ درصد باغات کشور در استان کرمان است و گذشتگان استان کویری، کرمان را به باغ های سرسبز تبدیل کرده اند ، گفت: با توجه به بحران کم آبی و خشکسالی در استان کرمان در بخش کشاورزی در راستای تغییر الگوی کشت در استان کرمان حرکت می کنیم زیرا کرمان در ۱۰ محصول کشاورزی رتبه نخست تا سوم را دارد.

وی با بیان اینکه مدیریت دولتی ما توانایی اداره شهرها را ندارد، افزود: شهرستان قلعه گنج را به عنوان یک شهر نمونه اقتصاد مقاومتی در استان کرمان تعریف کردیم که با وجود ثروت فراوان اما مردم آن محروم و فقیر هستند.

رزم حسینی با اشاره به اجرای طرح شهر اقتصاد مقاومتی در قلعه گنج با همکاری بنیاد مستضعفان، بیان کرد: مطالعات این کار صورت گرفته و تا هفته آینده عملیات اجرایی آن آغاز می شود تا تصدی گری دولت را کاهش داده و به بخش غیردولتی واگذار کنیم.

وی تصریح کرد: برخورد با حاشیه نشینی از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و تاکنون هزار هکتار زمین رفع تصرف شده و این طرح با جدیت در استان دنبال خواهد شد.

رزم حسینی گفت: مبارزه با حاشیه نشینی نتیجه همکاری همه دستگاه های اجرایی است که وارد میدان شدند و امروز کار بسیار ماندگاری در این بخش صورت گرفته است.

بیژن نامدار زنگنه جمعه در سفری یک روزه وارد کرمان شد.