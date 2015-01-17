زلزله چهار ریشتری گچساران را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه ساعت هفت و ۴۷ دقیقه صبح امروز شهرستان گچساران را لرزاند.

مرکز لرزه نگاری کشور شدت این زمین لرزه را چهار درجه در مقیاس ریشتر اعلام کرده است.

این زمین لرزه موجب وحشت بسیاری از مردم این شهر شد.

زلزله چهار ریشتری گچساران در یاسوج، دهدشت، باشت و بهبهان نیز احساس شد.

پیش از این، در ساعت شش و ۵۰ دقیقه صبح امروز نیز زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۲درجه در مقایاس ریشتر شهر دهدشت در ۶۰ کیلومتری گچساران را لرزانده بود.

هنوز گزارشی از خسارت های احتمالی این زمین لرزه اعلام نشده است.