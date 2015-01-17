شکست مانیزان کرمانشاه مقابل آرارات تهران/ تداوم ناکامی های مانیزان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم مانیزان کرمانشاه عصر جمعه در چارچوب هفته شانزدهم رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال مهمان تیم آرارات تهران بود که در پایان نتیجه را به این تیم واگذار کرد.

نماینده کرمانشاه با توجه به نتایج ضعیف در این فصل از رقابت ها به کسب پیروزی در این دیدار نیاز مبرم داشت، اما در نهایت با حساب 75 - 58 مغلوب حریف شد تا روند ناکامی های این تیم همچنان ادامه داشته باشد.

مانیزان با گذشت 16 هفته از رقابت های این فصل، تنها به سه پیروزی دست یافته تا با 18 امتیاز در رده ما قبل پایانی جدول مسابقات قرار گرفته و به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی سقوط معرفی شود.

در حال حاضر تنها آدمیس میناب با 17 امتیاز پایین تر از مانیزان کرمانشاه در جدول قرار دارد.

گفتنی است نماینده کرمانشاه در هفته آینده این مسابقات روز جمعه، 3 بهمن میزبان شهرداری تبریز خواهد بود.