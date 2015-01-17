مجله مهر – کیوان ابراهیمی: با بروز یک پدیده نادر زمین شناسی و حرکت صفحات تکتونیک زمین در شمال غرب چین، یک رشته کوه به صورت بسیار زیبا و متشکل از رنگهای رنگین کمان درآمده است.

در شمال غربی گانسو یکی از استان های چین، و در پارک زمین شناسی ژانگی دانکسیا، یک مکان گسترده بسیار زیبا از کوه و زمین با سنگهایی به رنگ رنگین کمان وجود دارد. رگه هایی به رنگهای سرخ آتشین، نارنجی، کرم، سبز پر رنگ و زرد روشن در روی کوه نقش بسته اند که زیباترین "لایه کیک زمین شناسی" را که تا به حال دیده ایم، تشکیل داده اند.

این صخره های رنگارنگ به ارتفاع چند صد متر، نتیجه ماسه سنگ­ها و سایر مواد معدنی هستند که بیش از بیست و چهار میلیون سال پیش از حرکت تکتونیک صفحات زمین تشکیل شده اند. در طول دوره ای هزارساله، باد و باران صخره ها را به گوناگونی بسیار زیادی که امروزه می بینیم، حکاکی کرده اند.

اگرچه برخی از این عکس ها ممکن است کمی ویرایش شده باشند تا رنگ هایشان بیشتر از آنچه که هست چشم نواز گردند، اما شکوه مسحور کننده چنین خلقتی انکار ناپذیر است. این مجموعه در سال ۲۰۱۰ به عنوان یک میراث جهانی یونسکو اعلام شده و در سال ۲۰۱۱ به صورت یک پارک زمین شناسی ملی درآمده است.