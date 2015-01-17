یک فیلم کوتاه به بخش مسابقه جشنواره اسپانیا راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «نظریه یادگیری اجتماعی» با بازی شقایق دهقان، به تاثیرات تماشای اعدام در ملاعام روی کودکان اشاره دارد.

«نظریه یادگیری اجتماعی» در هفتمین حضور بین‌المللی خود به عنوان تنها نماینده ایران در بخش داستانی این جشنواره حضور دارد و پیش از این در جشنواره کانزاس سیتی امریکا شرکت کرد و کاندید دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه شد.

این فیلم مورد توجه منتقدان قرار گرفت و سپس برای نمایش و نقد و بررسی در دانشگاه هامبورگ دعوت شد، همچنین در جشنواره فیلم کودک لاهور پاکستان و جشنواره مونته کاتینی ایتالیا به نمایش درآمده و چهارم بهمن ماه نیز در جشنواره فیلم های کودک بنگلادش به نمایش درخواهد آمد.

پوریا حیدری اوره پیشتر فیلم کوتاه «آن سوی بن بست» را ساخته که موفق به شرکت در جشنواره بین المللی متعدد و کسب ۱۲ جایزه شده بود.

جشنواره فیلم کوتاه لانزاروته از ۱۶تا ۲۸ مارچ در کشور اسپانیا برگزار می شود.