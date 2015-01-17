ثبت ۳۶۰ هزار تماس مردمی با مرکز فوريتهای پليسی ۱۱۰ کرمانشاه

سرهنگ رضا شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اخبار واصله به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ کرمانشاه به دو بخش اخبار فوریتی و غیر فوریتی تفکیک می شوند.

وی افزود: نیروهای انتظامی در گشت های کلانتری ها موظف هستند که در رابطه با خبرهای فوریتی ۱۲ دقیقه و اخبار غیر فوریتی نهایتا تا ۳۰ دقیقه در محل مورد نظر حضور پیدا کنند.

شیرزادی از ثبت ۳۶۰ هزار تماس مردمی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ کرمانشاه در نه ماهه اول امسال خبر داد و گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۳ درصدی تماس ها را نشان می دهد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بیشترین تماس شهروندان با این مرکز مربوط به تصادفات جرحی و خسارتی، نزاع و مزاحمت و سرقت بوده است.

شیرزادی یادآور شد: روزانه حدود ۱۲۰۰ تماس با مرکز فوریت های پلیسی کرمانشاه گرفته می شود.