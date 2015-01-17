به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، مُهند العنزی با اشاره به پیروزی تیم ملی فوتبال امارات برابر بحرین و صدرنشینی این تیم در گروه سوم مسابقات جام ملت‌های آسیا، تاکید کرد: ما در بازی با ایران هم به دنبال سه امتیاز کامل هستیم تا به عنوان صدرنشین صعود کنیم.

مدافع تیم ملی امارات همچنین درباره حضور پر تعداد تماشاگران ایران در بازی‌های جام ملت‌های آسیا، گفت: بازیکنان امارات از مواجهه با ایران و تماشاگرانش ترسی ندارند. ما در مسابقات دیگر تجربیات خوبی کسب کرده‌ایم و برای بازی در شرایط دشوار آماده‌ایم.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات روز دوشنبه در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی مسابقات جام ملت‌های آسیا به مصاف همدیگر خواهند رفت. تیم پیروزی در این مسابقه به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود خواهد کرد.