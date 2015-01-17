اصل عقیده در کنار آزادی بیان مورد تأکید باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در ادامه دیدار با برخی وزرای خارجه اعضاء گروه ۱+۵، عصر جمعه با لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه، در پاریس ملاقات و گفتگو کرد.

در این دیدار علاوه بر موضوع هسته ای، روابط دو جانبه و مسائل منطقه ای مورد بحث قرار گرفت.

ظریف ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت فرانسه و بازماندگان قربانیان حمله تروریستی اخیر در پاریس و محکوم کردن هرگونه اقدام تروریستی، بر ضرورت خودداری از سوء استفاده از اصل آزادی بیان و توهین به مقدسات مذهبی دیگران تاکید کرد و افزود: اصل آزادی بیان بایستی در کنار اصل آزادی اندیشه و عقیده مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

در این دیدار همچنین، تحولات منطقه به ویژه سوریه، لبنان و عراق و نقش ایران در برقراری ثبات و آرامش منطقه مورد گفتگو قرار گرفت. موضوع هسته ای و ابعاد مختلف مذاکره با گروه ۱+۵ نیز از دیگر مباحثی بود که قسمت مهمی از زمان دیدار را به خود اختصاص داد.

وزیرامورخارجه کشورمان با ابراز خرسندی از روند بهبود روابط دو جانبه، ضرورت تلاش برای تقویت مناسبات و رفع برخی موانع موجود به ویژه در زمینه بانکی را مورد تاکید قرار داد.

وی همچنین با برشمردن زمینه های بالقوه همکاری دوجانبه آمادگی کشورمان را برای تقویت مناسبات مورد تاکید قرار داد که این امر مورد استقبال فابیوس وزیر خارجه فرانسه قرار گرفت.