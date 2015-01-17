به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی به پاس مقام فرهنگی محمد قاضی مترجم نامدار کشورمان، همایش بزرگداشت وی را در سالروز تولدش در مرداد ماه ۱۳۹۴ برگزار می‌کند.

اسماعیل شمس مدیر بخش پژوهش‌های کردی مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی و دبیر همایش همزمان با ۲۴ دی سالروز درگذشت محمد قاضی، ضمن اعلام این خبر گفت: این همایش در ۵ محور به شرح زیر برگزار می‌شود: ۱- تاریخچه خانواده قاضی‌های مهاباد و جایگاه محمد قاضی در میان آنان، ۲- ارزیابی و بررسی ترجمه‌های محمد قاضی، ۳- ارزیابی و بررسی تالیفات محمد قاضی ۴- بازترجمه‌های دیگر مترجمان از ترجمه‌های محمد قاضی و بررسی تطبیقی آنان ۵- (بخش ویژه): خاطرات خانواده، دوستان، همکاران و شاگردان محمد قاضی از ایشان.

شمس در ادامه افزود: همچنین مقرر شده است تا زمان برگزاری همایش، مقالات، مصاحبه‌ها و مقدمه‌های محمد قاضی بر آثارش جمع‌آوری و در کتابی با عنوان «من فانوس افروزم» چاپ شود. به موازات این کار نوشته‌هایی که تاکنون در نشریات و غیره درباره ایشان چاپ شده نیز جمع آوری می‌شود.

دبیر همایش بزرگداشت محمد قاضی از اساتید، صاحب‌نظران و سایر علاقه‌مندان به محمد قاضی خواست که چکیده مقالات خود را در محورهای ذکر شده تا ۲۵ اسفند ۹۳ و اصل مقالات را تا ۱۵ اردیبهشت ۹۴ به دبیرخانه همایش به نشانی الکترونیکی mohammad.Qazee@gmail.com ارسال کنند.