نامزدهای جوایز سالانه «بریتز» معرفی شدند

این خواننده ۲۲ ساله نامزد عنوان بهترین خواننده مرد بریتانیایی، هنرمند نوظهور و بهترین آلبوم سال برای آلبوم «ساعت تنهایی» شده است.

اد شیرن و جورج ازرا، آهنگساز، ترانه سرا و خواننده،‌ نیز هر یک در پنج رشته نامزد شده اند. رویال بلاد، گروه راک دو نفره، نیز در سه رشته نامزد این جوایز شده است.

مراسم اهدای جوایز بریتز امسال در سالن O2 لندن در روز ۲۵ فوریه برگزار خواهد شد.

سام اسمیت که برنده جایزه صدای بی بی سی در سال ۲۰۱۴ شده بود تنها هنرمندی است که سال گذشته بیش از یک میلیون نسخه از آلبومش در بریتانیا و آمریکا به فروش رفت.

او در رشته بهترین خواننده مرد بریتانیایی با اد شیرن، جورج ازرا، دیمن آلبارن و پائولو ناتینی رقابت خواهد کرد.

این نخستین نامزدی مستقل آلبارن است. او ۲۰ سال قبل در سال ۱۹۹۵ به عنوان عضو گروه بلر Brur چهار جایزه بریتز را برده بود.

نامزدی سام اسمیت در پنج رشته - از جمله برای بهترین تک آهنگ و بهترین موزیک ویدئوی سال برای با من بمان (Stay With Me)- بیشترین نامزدی در جوایز بریتز بعد از سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ است که در آنها رابی ویلیامز و دیوید کریگ به ترتیب در شش رشته نامزد شده بودند.

در رشته بهترین آلبوم بریتانیایی رقابت میان سام اسمیت، اد شیرن، Alt-J و رویال بلاد خواهد بود.

ولی گروه کلین بندیت،‌ که آهنگ Rather Be آنها نامزد بهترین تک آهنگ است، می گویند که غلبه پسرهای سفیدپوست در رشته های اصلی کمی عجیب و مشکل است.

نیل امین اسمیت از این گروه در برنامه نیوزبیت رادیو بی بی سی گفته است که هنرمندان و گروه های سیاهپوستی نظیر ام نک، لابرینت و کوابز در این فهرست نادیده گرفته شده اند.

در مراسم معرفی نامزدهای بریتز،‌ جیمز بی به عنوان منتخب منتقدان معرفی شد.

بهترین خواننده مرد بریتانیایی

دیمن آلبارن

اد شیرن

جورج ازرا

پائولو نوتینی

سام اسمیت

بهترین خواننده زن بریتانیایی

الا هندرسن

اف کی ای تویگز

جسی ویر

لیلی الن

پالوما فیت

بهترین گروه بریتانیایی

Alt-J

کین بندیت

کلد پلی

وان دایرکشن

رویال بلاد

بهترین هنرمند یا گروه نوظهور بریتانیایی

چرچز Chvrches

اف کی ای تویگز

جورج ازرا

رویال بلاد

سام اسمیت