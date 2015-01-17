ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران در لوبلیانا با وزیر فرهنگ اسلوونی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی درزی رامندی سفیر کشورمان در اسلوونی، روز جمعه ۲۶ دی ۹۳ در لوبلیانا با خانم یولیانا بیزیاک ملاکار وزیر فرهنگ اسلوونی ملاقات کرد. تبادل نظر در خصوص مناسبات فرهنگی، هنری و مذهبی، موضوع مورد توجه طرفین در این ملاقات بود.

سفیر کشورمان در لوبلیانا با اعلام اینکه فرهنگ، عنصری حیاتی در میان ملت هاست و همکاریهای فرهنگی موجب آشنایی بیشتر مردم کشورها از فرهنگ، تمدن، آداب، رسوم و میراث فرهنگی و تمدنی یکدیگر خواهد شد، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را به منظور توسعه همکاری های فرهنگی و هنری با اسلوونی اعلام کرد.

رامندی ضمن اشاره به ظرفیت ها و پیشینه فرهنگی و هنری غنی کشورمان، بر توسعه همکاری های بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی در این حوزه ها، به ویژه در زمینه برگزاری هفته فرهنگی، گفتگوی بین ادیان و مذاهب، نمایشگاه ها، جشنواره های فرهنگی و هنری و همچنین همکاری در حوزه های معماری، کتاب و کتابخانه، سینما، تلویزیون، تئاتر و موسیقی تأکید نمود.

یولیانا بیزیاک ملاکار وزیر فرهنگ اسلوونی نیز ضمن تشریح سابقه همکاری‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اسلوونی، بر لزوم گسترش مناسبات فی مابین تأکید کرد.

وی با اشاره به علاقه مقامات و مسئولان عالی رتبه اسلوونی به مقوله فرهنگ و هنر، آمادگی خود را جهت هرگونه مساعدت و همکاری به منظور برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران در اسلوونی اعلام نمود.

گفتنی است، اولین هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلوونی در سال ۱۳۹۱ برگزار شد که علاوه بر انعکاس مناسب آن در این کشور، مورد استقبال ویژه مقامات و افکار عمومی اسلوونی قرار گرفت.