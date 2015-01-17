ادعای داعش درباره آغاز فعالیت در ولایت فراه افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، سرکردگان داعش ادعا کردند که اعضای این گروه رزمایش های خود را از سه ماه گذشته در ولایت فراه آغاز کرده اند.

مقامات افغان نیز با اشاره به فعالیت یک گروه ۸۰نفری به رهبری "مولول عبدالمالک" و "مولوی عبدالرازق" در این ولایت اعلام کردند که داعش پرچم خود را در ولایت فراه برافراشته و مجهز به تسلیحات پیشرفته است.

پیش از این نیز گزارشهایی در رابطه با فعالیت یک گروه نقاب دار با لباس سیاه و وسایط نقلیه در ولایت هلمند منتشر شده بود که با طالبان می‌ جنگیدند.

یک فرمانده ارشد ارتش افغانستان در جنوب افغانستان نیز تایید کرد که رهبر پیشین طالبان مردم را به پیوستن به گروه داعش دعوت می‌ کند و در تلاش برای استخدام افراد جدید است.

این اظهارات درحالیست که "صدیق صدیقی" سخنگوی وزارت کشور افغانستان در گفتگو با رسانه ها حضور داعش را در این کشور رد کرد و گفت هیچ نشانه ای از نفوذ این گوه در افغانستان وجود ندارد.