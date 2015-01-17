به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم این پیشرفت محسوس، کمبود اعتبارات و مشکلات مالی و نبود حامیان مالی و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی، عدم تبلیغات و فرهنگ ورزش بانوان به دلیل عدم پخش تلویزیونی، افزایش فضاهای ورزشی ویژه بانوان و نبود خوابگاه ورزشی از مهم ترین نیازهایی است که می توان برای ورزش بانوان استان برشمرد.

استعدادیابی برای حضوری موفق در ریو

در این خصوص مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در گفتگو با مهر با اشاره به لزوم استعدادیابی در بخش بانوان، گفت: توسعه پایگاه های ورزش قهرمانی و استعدادیابی در استان و توجه به ظرفیت های ورزش بانوان که نمود خود را در اینچئون نشان داده اند، از موارد مهم و جزو اولویت های اداره کل ورزش و جوانان است.

وی با تاکید بر اینکه برای حضور پررنگ بانوان در المپیاد ورزشی ۲۰۱۶ باید از هم اکنون برنامه ریزی شود، اظهار کرد: در این راستا اداره کل ورزش و جوانان برای پرورش و رسیدگی بیشتر به قهرمانان، آماده همکاری با هیئت های ورزشی است. از نواب رئیس هیئت ها می خواهیم که قهرمانان ملی و بین المللی و همچنین ورزشکاران مستعد را شناسایی و برای حضور در المپیاد بین المللی ۲۰۱۶ برنامه ریزی کنند.

اسبقیان عنوان کرد: مشکل اصلی ورزش بانوان استان قهرمان پروری و توسعه ورزش قهرمانی است که نیاز است با برنامه ریزی راهبردی کوتاه و بلند مدت قدم های اساسی را برای توسعه ورزش قهرمانی و مدال اوری بانوان استان در میادین کشوری و بین المللی و آسیایی برداشته شود.

وی استعدادیابی را مهم ترین اولویت ورزش بانوان دانست و تصریح کرد : استعدادیابی و شناسایی این استعدادها و حفظ و ارتقاء از مهم ترین اهداف بوده و اقدامات مناسبی را با کمک آموزش و پرورش آغاز کرده ایم که با جدیت پیگیر این سیاسیت راهبردی ورزش بانوان هستیم.

ورزش، یکی از نیازهای اصلی زندگی

در این ارتباط همچنین ملیحه علیزاده مسئول امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، گفت: حضور حداکثری و پرشور بانوان در همایش های همگانی نشانگر این امر است که بانوان به این باور رسیده اند که ورزش یکی از نیازهای اصلی زندگی است و در جهت سلامتی جسم و روان ضروری و واجب است .

وی بر کشف ورزشکاران مستعد از بین دانش آموزان تاکید کرد و افزود: در این راستا یک مربی از هر هیئت ورزشی جهت استعدادیابی به مدارس معرفی شده تا بتوانیم با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت تعداد قهرمانان استان را افزایش دهیم.

مسئول امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد : ورزش آذربایجان شرقی در ایران رو به توسعه و پیشرفت است و تلاش می کنیم که این پیشرفت تداوم داشته باشد. ساختار بانوان نیز در بخش ھای استانی باید ارتقا یابد و با استفاده از توانمندی ھای بانوان و نواب رئیس، خروجی مطلوبی را در ورزش بانوان بایستی شاھد باشیم.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از بحث ھایی که نواب رئیس در ھر رشته ورزشی باید به آن توجه داشته باشند موضوع فرھنگ و اخلاق است. اخلاق حرفه ای در ورزش با اخلاق پھلوانی عجین شده و امیدوارم با ادامه دار بودن اخلاق گرایی در کنار فرھنگ سازی، شاھد رشد در این زمینه باشیم. فرهنگ سازی ورزش در بین بانوان یکی از مهم ترین نیازهای ورزش استان بوده و بایستی با برنامه ریزی راهبردی و کمک تمامی ارگان ها و نهادها با افزایش میزان غنی سازی اوقات فراغت و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه ورزش در بین بانوان گام برداشت.

ورزش بانوان، نیازمند سرمایه گذاری باشگاه ها

علیزاده در خصوص توجه باشگاه هاي ورزشی به بانوان گفت: یکی از مهم ترین نیاز هاي ورزش بانوان در استان سرمایه گذاري مستقیم در این خصوص است. به منظور اعتلاي ورزش بانوان استان رایزنی هایی با باشگاه هاي معتبر ورزشی استان از جمله تراکتورسازي، شهرداري تبریز و گسترش فولاد تبریز انجام دادیم که در صورت نهایی شدن آن ها شاهد سرمایه گذاري مستقیم این باشگاه ها در ورزش بانوان استان خواهیم بود.

وي با بیان اینکه سرمایه گذاري محدود این باشگاه ها زمینه ایجاد نشاط و رونق ورزش بانوان را به همراه دارد ابراز کرد: با سوق دادن این سرمایه گذاري ها بی شک استعداد هاي فوق العاده ورزشی بانوان استان ظهور و بروز خواهد کرد.

تلاش برای قرارگیری بین سه استان برتر

مسئول امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به ارتقای ۱۵ پله ای رتبه ورزش بانوان استان در کشور در سال ۹۲، گفت: ورزش بانوان استان در ۱۸ ماه گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته و با کمک هیئت های ورزشی و نواب بانوان هیئت های ورزشی ، قهرمانان ، پیشکسوتان و مربیان رتبه ۲۱ کشوری خود در سال ۹۱ را به رتبه ششمی در سال ۹۲ ارتقاء داده است.

علیزاده ادامه داد : با توجه به ظرفیت و شان و جایگاه ورزش بانوان استان رتبه ششمی ورزش بانوان آذربایجان شرقی باید با تلاش و برنامه ریزی های لازم و حمایت مسئولان استانی، جزء ۳ استان برتر کشور قرار گیریم.

وی ادامه داد : در این راستا برگزاری همایش های پیاده روی و ورزش صبحگاهی همگانی ویژه بانوان ، برگزاری همایش های عفاف و حجاب ، اخلاق ورزشی ، تجلیل از ورزشکاران محجبه ، جشنواره زنان فاطمی در بعد فرهنگی انجام شده است.

وی در خصوص ورزش قهرمانی بانوان این استان یادآور شد : ورزشکاران ما مدال های مختلفی در بخش قهرمانی بانوان آذربایجان شرقی کسب کرده اند که ماحصل این افتخارات در رقابت های برون مرزی کسب مدال زهرا خسروشاهی در دوچرخه سواری ، مهسا پور رحمتی در شمشیربازی ، معصومه دانا پور در قایقرانی ، افتخاری در تکواندو ، گچ پز در کاراته ، ایازی در رزمی ، فائزه نعمتی در هندبال و صدها مدال در رقابت های کشوری است.

وی عدم حضور و به تبع آن عدم مدال آوری در بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی را نقطه ضعف ورزش بانوان استان دانست و تصریح کرد : به علت مصدومیت در آخرین دوره های اردویی، متاسفانه ورزش بانوان در بازی های آسیایی نماینده نداشت ولی در بازی های پارا آسیایی بانوان آذربایجان شرقی موفق شدند توسط مرضیه صدقی و رقیه نعمتی به دو مدال نقره و یک مدال برنز دست یابند و الناز عونی نیز در رشته تیراندازی در این رقابت های مهم حضور داشت.

برنامه ریزی برای حضور موفق در المپیک

علیزاده در ادامه با اشاره به اهداف ورزش بانوان آذربایجان شرقی، تصریح کرد: هدف و برنامه ریزی راهبردی ورزش بانوان استان با حمایت های مدیرکل ورزش و جوانان استان و بر اساس سیاست وزارت ورزش و جوانان، حضور موفق بانوان و کسب مدال در المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو برزیل خواهد بود.

وی ادامه داد : برای تحقق این امر ، کمیته تخصصی استعدادیابی بانوان استان همزمان با شروع سال تحصیلی با همکاری آموزش و پرورش استان در رده های سنی مختلف در رشته های توپی ، پایه و پر مدال به صورت علمی و عملی شروع شده است که مهم ترین وظیفه این کمیته، شناسایی و حمایت از قهرمانان دارای پتانسیل مدال آوری است.

ورزش همگانی و بانوان

مسئول امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه هزینه ورزش بایستی از سوی زنان و دختران در سبد مخارج خانواده افزوده شود، گفت: ورزش همگانی را برای بانوان آذربایجان شرقی با دو هدف اختصاصی و اجتماعی دنبال می کنیم.

علیزاده با اشاره به مهم بودن ورزش بخصوص برای بانوان اظهار داشت: اهمیت تربیت بدنی و ورزش در دنیای امروزی انکار ناپذیر و در ردیف نیازهای اساسی قرار دارد، از طرفی ورزش همگانی نیز مورد توجه فزاینده ای قرار گرفته و از آثار مثبت آن می توان به تامین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی ، کاهش هزینه های درمانی و جلوگیری از انحرافات اجتماعی و آسیب های اجتماعی و افزایش تولید و بهره وری اشاره کرد.

وی ادامه داد: سلامتی زنان و دختران به ضرورت داشتن دو نقش مادری و همسری و تامین سلامت خانواده و اجتماع و رشد و تعالی فرزندان در گرو توسعه ورزش همگانی و آمادگی جسمانی دختران و زنان است.

علیزاده در خصوص اهداف توسعه ورزش همگانی در استان گفت : در هدف اختصاصی برای بدست آوردن سلامتی ، نشاط ، شادابی و غنی سازی اوقات فراغت برنامه ریزی شده و هدف اجتماعی و عمومی آن هم وارد شدن زنان به تعاملات اجتماعی است.

وی افزود : هزینه برای ورزش بایستی از سوی زنان و دختران در سبد هزینه ای خانواده افزوده شود و امکانات مناسب ورزشی در استان برای بانوان مهیا شده و همکاری های شهرداری ها در این میان در اجرای این برنامه ستودنی است .

کم تحرکی سلامت دختران را به خطر انداخته است

معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی نیز در گفتگویی با مهرگفت :اینکه کم تحرکی و دوری از فعالیت های ورزشی، سلامت دختران ایرانی را به خطر انداخته است، گفت: متاسفانه ماشینی شدن زندگی و آپارتمان نشینی، تحرک در جامعه را کم کرده و دختران بیشتر دچار این کم تحرکی شده اند و در نتیجه شاداب نیستند.

لیلا جاویدان اظهار کرد: کم تحرکی و شاداب نبودن، زنگ خطری برای جامعه است چرا که دختران مادران آینده جامعه هستند.

وی ادامه داد: دخترانی که به ورزش روی آورده اند انتخاب درستی داشته اند چرا که با این انتخاب سلامتی خود و جامعه را تضمین کرده اند.

جاویدان عنوان کرد: با ترویج فرهنگ ورزش و تحرک در جامعه، شاهد دختران و خانواده ای سالم و به دنبال آن جامعه ای با نشاط خواهیم بود.