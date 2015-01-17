دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایات جنگی در فلسطین تحقیق می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قاضیان حاضر در دیوان کیفری بین المللی در شهر لاهه پرونده ای را برای بررسی وقوع جنایات جنگی در فلسطین باز می کنند.

این پرونده می تواند اتهاماتی را متوجه مقامات رژیم صهیونیستی کند. البته به نوشته الجزیره ممکن است به سبب این تحقیقات اتهاماتی نیز متوجه برخی از مقامات تشکیلات خودگردان شود.

این تحقیقات در حالی انجام خواهد شد که تشکیلات خودگردان درصدد پیوستن به دیوان کیفری بین المللی است، امری که به شدت با مخالفت رژیم صهیوینستی مواجه شده و حتی آمریکا نیز با آن مخالفت کرده است.