  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ دی ۱۳۹۳، ۹:۲۱

الجزیره خبر داد:

دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایات جنگی در فلسطین تحقیق می کند

دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایات جنگی در فلسطین تحقیق می کند

دیوان کیفری بین المللی از تصمیم خود برای تحقیق در مورد وقوع جنایات جنگی در سرزمین های فلسطینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قاضیان حاضر در دیوان کیفری بین المللی در شهر لاهه پرونده ای را برای بررسی وقوع جنایات جنگی در فلسطین باز می کنند. 

این پرونده می تواند اتهاماتی را متوجه مقامات رژیم صهیونیستی کند. البته به نوشته الجزیره ممکن است به سبب این تحقیقات اتهاماتی نیز متوجه برخی از مقامات تشکیلات خودگردان شود. 

این تحقیقات در حالی انجام خواهد شد که تشکیلات خودگردان درصدد پیوستن به دیوان کیفری بین المللی است، امری که به شدت با مخالفت رژیم صهیوینستی مواجه شده و حتی آمریکا نیز با آن مخالفت کرده است. 

کد مطلب 2466160
عبدالحمید بیاتی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها