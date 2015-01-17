به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد درخشانی که در روز تولدش روی صحنه رفته بود، با چیدمان گروهی از نوازندگان با سابقه موسیقی ایران سعی در اجرای زنده‌ با کیفیتی داشت. ترکیب نوازندگان اجرا با آلبوم کمی تفاوت داشت. حضور سهیل پیغمبری به عنوان نوازنده کلارینت و مهرداد عالمی به عنوان نوازنده ویولنسل رنگ و طعم خاصی به این اجرا داده بود. این در حالی بود آرش پژند مقدم دارمز، همایون نصیری پرکاشن، نیما رمضان گیتار الکتریک، آرش سعیدی گیتار بیس، اشکان آبرون کیبورد و پدرام درخشانی سنتور به عنوان نوازنده میلاد درخشانی را در کنسرت همراهی می کردند.

درخشانی در این اجرا علاوه بر خوانندگی، گیتار و عود هم نواخت. وی پس از اجرای قطعه بی کلام «از سبوی سنتور» خطاب به مخاطبان گفت: موسیقی بدون کلام همچنان اولویت اصلی فعالیت موسیقایی من است.

میلاد درخشانی در این کنسرت موسیقایی 13 قطعه اجرا کرد که 9 قطعه آن متعلق به آلبوم «اشارات نظر» بود. وی در این کنسرت موسیقایی چند قطعه دیگر از جمله «سبوی سنتور» به آهنگسازی برادرش پدرام درخشانی و «چرا نگرید چشم» را بر اساس شعری از مسعود سعد سلمان اجرا کرد که این قطعات نیز مورد توجه تماشاگران قرار گرفت.

وی در این اجرا از سازبندی متفاوتی از آلبوم بهره برد و به همین دلیل برخی از قطعات آلبوم را هم با تنظیم کاملا تازه‌ای اجرا کرد.

حمید فرخ‌نژاد، عین الله کیوان شکو، رضا تاجبخش، حمید اسفندیاری، هومن غفاری، هانا و صبا کامکار، یاشار و ایلیار خسروی، شهاب رمضان، امید حاجیلی، کیان پورتراب، علیرضا تهرانی هنرمندانی بودند که در این کنسرت حضور پیدا کردند.

آلبوم «اشارت نظر» به خوانندگی، آهنگسازی و نوازندگی میلاد درخشانی 23 شهریور سال گذشته منتشر شد. این آلبوم بر اساس اشعاری از مهدی اخوان ثالث‌، شفیعی کدکنی‌، فروغ فرخزاد‌، هوشنگ ابتهاج‌، فصیح الزمان شیرازی‌، کیان پورتراب‌ و علیرضا داوری‌ آهنگسازی و تولید شده است.