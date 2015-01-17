توقف صدرنشین در روزی جنجالی

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته های هفتم و هشتم این رقابتها که آغاز دور برگشت بود روز جمعه شش دیدار در سالن ولیعصر(عج) شهر شاهرود برگزار شد که در مهمترین بازی دو تیم دانشگاه آزاد و شهرداری ورامین به تساوی 4 بر4 رضایت دادند.

پیام خانلرخانی که از میان دو ملی پوش رنکینگ دار خود سجاد مردانی را به دلیل سفر به یونان در اختیار نداشت توسط ابوالفضل يعقوبی ، محمد خمسه ، بهنام اسبقی و سید احمد خسروفر به چهار پیروزی انفرادی دست يافت تا دو امتیاز در مسیر قهرمانی از دست بدهد. برای دانشگاه آزاد هم هادی پور ، رجبی ، عمیدی و قربان زاده صاحب پیروزی شدند.

سید نعمت خلیفه که مهدی خدابخش ملی پوش سرشناس خود را به دلیل مشکلات شخصی به همراه نداشت قبل از این دیدار ، مقابل استیل البرز هم به تساوی 4بر4 رضایت داده بود تا جای خود را در مکان دوم به رقیب استیلی خود بدهد.

البته مسئولان دانشگاه آزاد به حضور سروش احمدی در ترکیب استیل البرز اعتراض داشتند. احمدی به تازگی مشمول خدمت سربازی شده و کادر سرپستی دانشگاه آزاد معتقد بودند که وضعیت وی باید مشخص شود. از آن سو استیلی ها با این عنوان که احمدی دانشجوست حضور وی در ترکیب اصلی تیم خود را قانونی می دانستند در حالی که هیچ مدرکی دال بر ادعای خود نداشتند.

در نهایت و پس از چند ساعت تاخیر این دیدار با پادرمیانی مسئولان و مهلت یک هفته ای به استیل البرز برای ارائه مدارک دانشجویی وی قائله ختم و بازی انجام شد.

از سوی دیگر مربیان تیم جوانه به خط خوردگی در برگ ارنج تیم استیل البرز اعتراض داشتند. رحیم صالحی که معتقد بود برخی تیم ها از سوی فدراسیون حمایت ویژه می شوند و برای ادعای خط خوردگی برگه ارنج حریف مدرک ارائه کرده بود.

این موضوع برخورد شدید صالحی با دبیر فدراسیون را به دنبال داشت که در نهایت از سوی مسئولان حاضر در سالن تا پایان لیگ از حضور در مسابقات محروم شد. دیدار دو تیم هم به سود استیل البرز به پایان رسید.

در پايان هشتم( هفته دوم دور برگشت) شهرداری ورامین با 19 امتياز و یک بازی کمتر صدرنشینی خود را تثبیت کرد. صنايع استيل البرز با 16 امتياز به خانه دوم جدول صعود کرد و دانشگاه آزاد با 15 امتياز در رده سوم ایستاد.

نتایج کامل هفته هفتم :

دانشگاه آزاد 4 - صنايع استيل البرز 4

مجتمع فرهنگي ورزشي جوانه 4 - بانک شهر 4

شهرداري انديشه 2- پاس قوامین 6

شهرداری ورامین (استراحت)



نتایج کامل هفته هشتم:

مجتمع فرهنگي ورزشي جوانه 2 - صنايع استيل البرز 6

شهرداري انديشه 3 - بانک شهر 5

دانشگاه آزاد 4 - شهرداری ورامین 4

پاس قوامین (استراحت)