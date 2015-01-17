۸۵درصد مدارس زنجان به صورت هئیت امنایی اداره خواهند شد

مجید فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر،افزود: اداره مدارس به صورت هئیت امنایی باعث افزایش مشارکت مردم و ارتقای کیفی تعلیم و تربیت دانش آموزان می شود.

وی اظهار داشت: تغییر مدارس از عادی به هیئت امنایی تنها با هدف جلب مشارکت‌های مادی نیست بلکه با اجرایی شدن این مهم اولیا در مدارس هئیت امنایی نظارت بیشتری بر فعالیت‌های مدارس و آموزش فرزندان خود خواهند داشت.

فرماندار زنجان گفت: تقویت واداره شدن مدارس به صورت هئیت امنایی نیاز به فرهنگ سازی دارد چرا که این مهم باعث نوعی به کمک به مدارس است.

فرخی به کمبود سرانه آموزشی در شهرک‌های اقماری اشاره کردو یاد آورشد: با تغییر کاربری ۴ قطعه در گلشهر کاظمیه و فروش این قطعات می توان برای ساحخت ۱۵ مدرسه در شهرستان زنجان برنامه ریزی کرد.

وی در ادامه گفت: شرکت تعاونی گلشهر کاظمیه در زمینه ساخت مدارس در شهرک‌های اقماری عملکرد خوبی دارد و شرکت های تعاونی دیگر هم از کار این شرکت الگو برداری کنند.

فرماندار زنجان تصریح کرد: هزینه برای تعلیم و تربیت دانش آموزان نیاز به سرمایه گذاری دارد و در این راستا اولیاء دانش آموز با حضور و مشارکت با مدارس می توانند در تحقق این مهم اثر گذار باشند.

فرخی افزود: سرانه آموزشی در شهرکهای جدید الاحداث بسیار زیاد است که در این میان برنامه ریزی لازم برای افزایش سرانه آموزشی در دستور کار می باشد.

وی تاکید کرد: در شهرستان زنجان ۱۵ مدرسه در ناحیه یک و ۸ مدرسه در ناحیه دو به صورت هئیت امنایی اداره می شوند که این ار خود در بالا بردن سطح کیفی تعلیت و تربیت دانش آموزان بسیار مثمر ثمر است.