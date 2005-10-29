ما نگران آزادي بيان در ايران هستيم

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، مدير دوازدهمين جشنواره بين‌المللي سينماي آسيا در وسول فرانسه با اعلام اينكه احتمالاً‌ پوستر جشنواره عامل اصلي واكنش مقام‌هاي ايراني به جشنواره تحت مديريت اوست، به خبرنگار AFP گفت: "ما نگران هنرمندان و مردم ايران و به ويژه مسأله ازادي بيان در اين كشور هستيم." خانم مارتينه ترونه در ادامه افزود: "برخي از منابع ما در ايران در تلاش براي دسترسي به سايت، فقط با يك صفحه خالي روبرو شده‌اند."



پوستر جشنواره

برنامه‌ريزان جشنواره وسول دليل اين سانسور را موضوع اصلي فيلم‌هاي شركت‌كننده در جشنواره امسال مي‌دانند كه به زنان اختصاص دارد. ضمن اينكه پوستر جشنواره هم دوربيني را نشان مي‌دهد كه رو به لب‌هايي ناشناس گرفته شده است. رياست هيأت داوران جشنواره فيلم‌هاي آسيايي در دو سال گذشته به ترتيب به عهده جعفر پناهي و داريوش مهرجويي، فيلمسازان نامدار ايراني، بود و جايزه اصلي آخرين دوره جشنواره را هم حسن يكتاپناه برد.دوازدهمين دوره جشنواره بين‌المللي سينماي آسيا در وسول فرانسه از 31 ژانويه تا هفتم فوريه 2006 در اين شهر برگزار مي‌شود.