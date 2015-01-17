مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخی از حاشیه سازی ها در خصوص شورایاری ها، عدم اطلاع کافی از قوانین است، گفت: اگر کسی سندی در خصوص مواردی که تاکنون مطرح شده دارد، ارائه کند. شورایاری ها نهادی اجتماعی هستند که سیاسی کردن آنها توسط حاشیه سازان به این نهاد اجتماعی لطمه می زند.

وی با بیان اینکه در طول مسئولیتش در ستاد هماهنگی شورایاری ها تاکنون هرگز با ادبیات سیاسی در این موضوع صحبت نکرده است، افزود: ما در این نهاد اجتماعی آمادگی داریم تک تک اعضای شورا بر انتخابات آن نظارت داشته و نمایندگان خود را برای تمامی ستادهای انتخاباتی معرفی کنند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ثبت نام برای شورایاری ها دوم بهمن آغاز و 8 اسفند نیز آمادگی برگزاری انتخابات شورایاری ها را داریم، گفت: اطلاع رسانی ها در سطح شهر آغاز شده و اعلام اولیه را در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر کرده ایم.

طلایی با بیان اینکه شورایاری ها نماد عملی مشارکت مردم در اداره امور شهرها هستند، گفت: سه دوره است که انتخابات شورایاری های محلات برگزار شده و این انتخابات امر جدیدی نیست و ما در پی برگزاری دوره چهارم آن هستیم.

وی با اشاره به رایزنی هایی که با نهادهای ذیربط برای برگزاری این انتخابات انجام شده، گفت: همچنان آمادگی رایزنی برای سازمان ها و نهادهایی که در خصوص این انتخابات دچار ابهاماتی هستند را داریم.