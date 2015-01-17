بیش از ۱۵۰ ناشر حرمت شکنی ساحت پیامبر اکرم(ص) را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال موج جدید اهانت‌ها و حرمت شکنی‌های اخیر علیه پیامبر اکرم(ص) مجمع ناشران انقلاب اسلامی این حرکت و هرگونه حمایت داخلی و خارجی از آن را محکوم کرد و از اهالی قلم خواست تا با تبیین دقیق پشت پرده این حرمت‌شکنی‌ها، قدمی در راه اتحاد هر چه بیشتر مسلمانان و صف‌آرایی یک‌پارچه در مقابل دشمنان مشترک بشریت و رسیدن به جامعه مطلوب اسلامی و آمادگی هر چه بیشتر برای ظهور منجی آخر ارواحنا فداه، بردارند.

متن بیانیه مجمع ناشران انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ای پیامبر! آنچه را بدان ماموری آشکار کن و از مشرکان روی بتاب؛ که ما تو را در برابر استهزاء‌کنندگان کفایت می‌کنیم.

همزمان با ایام هفتۀ وحدت و سالروز ولادت نبی اعظم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلام)، نشریه کثیف فرانسوی به تبعیت از کارگردان مهدور الدم و صهیونیست دانمارکی، با نشر کاریکاتورهای موهن، موجی جدید از اهانت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلام)، به راه انداخت.

پس از این حادثه و تبعات خونبار و مشکوک آن، دولت‌های تروریسم پرور و داعش ساز غربی با ترتیب دادن یک راه‌پیمایی مضحک در پاریس، سران بعضی کشورهای حامی داعش و رژیم صهیونیستی را از سراسر اروپا فراخواندند تا علیه تروریسم تظاهرات کنند! طرفه آن که در این نمایش ریاکارانه، نخست‌وزیر رژیم کودک‌کش اسراییل هم حضور یافت تا شاید سرپوشی باشد بر جنایات وحشینانه و تروریسم دولتی رژیم اشغالگر قدس شریف.

تروریسم صهیونیستی و داعشی در میدان نبرد زمینی و ژورنالیزم هتاک و تروریست پرور رسانه‌ای غرب، دو روی سکۀ کینه‌توزی و طراحی دشمنان بشر برای خاموش کردن نور اسلام هستند که قطعا از یک آبشخور سیراب می‌شوند؛ و البته خدای متعال نور خود را تمام می کند، اگرچه خوشایند کافران نباشد.

این موج اهانت به پیامر آخرالزمان ارواحنا فداه در عصر جاهلیت مدرن، ادامۀ استهزاء آن نبی بزرگوار در عصر جاهلیت اولی است، که پیامبری نیامد مگر آن که او را به سخره گرفتند. و البته خدای متعال به پیامبر امر کرد که آنچه را بدان ماموری آشکار کن و از مشرکان روی بتاب که انا کفیناک المستهزئین؛ چه این روزها موج وحدت آفرین ابراز عشق و ارادت ملت ها به ویژه مسلمین، به ساحت ملکوتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلام) بیش از همه در میانۀ میدان رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، چشم‌نواز و تسکین‌بخش شده است.

مجمع ناشران انقلاب اسلامی ضمن محکوم کردن این موج اهانت به نبی اعظم، به تبعیت از ولی امر مسلمین جهان، وحدت مسلمانان علیه تزویر و جنایات کافران حربی را راه مقابله با این اقدامات نفرت‌برانگیز می‌داند و ضمن هشدار به کسانی که در داخل کشور سعی در بی اهمیت جلوه دادن این موضوع و حتی حمایت از هتاکان غربی دارند، از همۀ اصحاب اندیشه و قلم دعوت می‌کند که با تبیین دقیق پشت پردۀ این حرمت‌شکنی‌ها، قدمی در راه اتحاد هر چه بیشتر مسلمانان و صف‌آرایی یک‌پارچه در مقابل دشمنان مشترک بشریت و رسیدن به جامعۀ مطلوب اسلامی و آمادگی هر چه بیشتر برای ظهور منجی آخر ارواحنا فداه، بردارند. ان‌شاءالله