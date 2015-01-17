آتش سوزی مجتمع مسکونی در محله مهرآباد

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت 22 و 18 دقیقه شب گذشته از طریق سامانه 125 وقوع یک مورد حریق در یک مجتمع مسکونی به مرکز فرماندهی آتش نشانی اعلام شد.

وی گفت: بالافاصله سه ایستگاه به همراه تجهیزات کامل به محل حادثه واقع در مهرآباد جنوبی خیابان یخچال اعزام شدند.

ملکی گفت: بررسی های اولیه آتش نشانان نشان می داد حریق در قیمت اتاق خواب و کتابخانه یکی از واحدهای طبقه پنجم به وقوع پیوسته است. بنابراین آتش نشانان بلافاصله به چند گروه تقسیم شده و پس از ایمن سازی ساختمان اقدام به تخلیه دود و نجات جان آسیب دیدگان احتمالی حادثه کردند.

وی گفت: بررسی ها نشان می داد سه نفر خانم در طبقه پنجم ساختمان در میان دود و آتش گرفتار شده اند که بلافاصله آتش نشانان موفق به نجات هر سه خانم از میان شعله های آتش شدند.

ملکی با اشاره به اینکه این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت افزود: خانم 62 ساله ای که به علت دودگرفتگی دچار شوک شده بود توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد و دو خانم دیگر به صورت سرپایی مداوا شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با اشاره به اینکه عملیات مهار شعله ها در ساعت 25 دقیقه بامداد خاتمه پیدا کرد افزود: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان علت یاب سازمان در دست بررسی است.