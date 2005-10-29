تئاتر دفاع مقدس بيشتر يك جهان بيني است تا هنر صرف نمايشي / دبير جشنواره تئاتر دفاع مقدس هنوز مشخص نشده است

" سيد محمد علوي" در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر " تصريح كرد: مواضع اتخاذ شده جديد بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس كه در ساختار جشنواره تئاتر دفاع مقدس اعلام شده و منجر به تعهدي شد كه در عين آرمانگرايانه بودن واقع گرايانه نيز است.



وي خاطر نشان كرد: ما به اصولي معتقديم كه عزيزان مسوول در بنياد به آن فكر كرده اند و به همين دليل هم بود كه برگزاري دوازدهمين جشنواره تئاتر دفاع مقدس را به تعويق انداختند. اين مواضع هم در بيانيه من (معاونت هنري بنياد حفظ ارزشها و نشر آثار دفاع مقدس) كه در 5 بند اسفند ماه 83 منتشر شد ، اعلام شده و هم طي سخنراني سردار باقر زاده رئيس بنياد درهم انديشي هنرمندان تئاتر دفاع مقدس كه همز مان با سالگرد برگزاري جشنواره تئاتر دفاع مقدس ، 5 مهر در تالار اسوه برگزار شد.





معاونت هنري بنياد حفظ ارزشها و نشر آثار دفاع مقدس افزود: بر اساس اين استدلال ما معتقديم تئاتر دفاع مقدس بيشتر يك جهان بيني آرمان گرايانه است تا يك مقوله صرف هنرهاي نمايشي و تجلي اعتقادات و ارزشهاي يك ملت كه بر پايه ايثار گري شهدا و جانبازان برپا شده است .



وي كه اصول فوق را از جمله مباني ساختار كلي تغييرات معاونت هنري در ساختار جشنواره تئاتر دفاع مقدس اعلام كرد در باره ديگر مباني اين ساختار جديد گفت: ما به تئاتري معتقديم كه زيبا ترين مضامين دفاع مقدس را از طريق زيبا شناسي صحنه به تماشاگر منتقل كند، بايد از صحنه هاي دفاع مقدس نوراميد و نشاط بتابد و بر دلهاي جوانان ما رسوخ كند و تئاتر دفاع مقدس يك حركت مصلحانه و جريان سازي را در نسل نو ايجاد كند و حقايق دفاع مقدس صادقانه به مخاطبانش منتقل شود.



علوي افزود: طي يك سال گذشته ما مورد انتقادات زيادي قرار گرفته ايم اما سكوت كرديم و تنها به فكر انجام كارهاي بنيادي براي بهبود تئاتر دفاع مقدس بوديم كه به شكر خدا پنجم مهر ماه موفق به برگزاري هم انديشي هنرمندان تئاتر دفاع مقدس شديم و ثابت كرديم در اين مدت بيكار نبوده ايم.



معاونت هنري گفت: در اين ميان بسياري از منتقدان همواره به ما فشار آوردند كه بايد دوازدهمين جشنواره تئاتر دفاع مقدس را برگزار كنيد اما امروز كه بنياد با رويكردي گسترده تصميم دارد جشنواره دوازدهم را با تغييراتي جهت بهتر برگزار شدن ، برگزار كند، فرافكني مي كنند كه من اين فرافكني را به شيطنت تعبير مي نمايم و اين از جانب كساني است كه چندان به دفاع مقدس و هنر و تئاتر دفاع مقدس اعتقادي ندارند و فكر مي كنند كه چراغ تئاتر دفاع مقدس توسط ما خاموش شده است.



وي متذكر شد: از جمله اين فرافكني ها در آستانه برگزاري جشنواره دوازدهم خبر سازي درباره دبير و مسوولان اين جشنواره است.



معاونت هنري بنياد ضمن بيان اين مطلب كه به طور قطع دبير دوازدهمين جشنواره تئاتر دفاع مقدس هنوز مشخص نيست ، خاطر نشان كرد: آقاي "حفيظ الله رفيعي " از هنرمندان مورد اعتماد بنياد حفظ ارزشها و نشر دفاع مقدس هستند كه مديريت هنرهاي نمايشي بنياد به ايشان سپرده شده است ، مدير قبلي آقاي محمد جمال پور نيز گويا قبل ازآمدن ما به بنياد مسوول هنرهاي نمايشي بنياد حفظ آثار دفاع مقدس بود و مدتي بود كه از اين سمت كنارگرفته بود و هوشنگ هيهاوند نيز در مقام كارشناس هنري با ما همكاري مي كرد وما بارديگر از تجارب ايشان استفاده خواهيم كرد.



وي افزود: حفيظ الله رفيعي به دليل اين كه طرز فكر و ديد گاهش كه در راستاي انديشه هاي بنياد حفظ ارزشها و نشر آثار دفاع مقدس است از طرف من حكم رياست هنرهاي نمايشي بنياد را گرفت و هم اكنون ايشان مي توانند با رويكرد جديد بنياد از جنبه ارزشي يكي از بهترين گزينه ها براي معاونت ارزشيابي دوازدهمين جشنواره تئاتر دفاع مقدس باشد. ايشان در جشنواره هاي قبلي نيز دستي بر آتش داشته وهمواره منتقد به محتواي آثار اين جشنواره ها بوده است و در اين باره هم سو و هم فكر ما است .



سيد محمد علوي همچنين گفت: در شرايط كنوني كه ما در حال ساختار سازي نوع اجرا يي جشنواره دوازدهم هستيم و سعي كرده ايم همه چيز تئاتر دفاع مقدس تنها به جشنواره ختم نشود و نگاهي بنيادي به اين موضوع داشته باشيم ، فعلا هيچ تصميمي درباره دبير اين جشنواره نگرفته ايم .



وي همچنين با اشاره به طوماري كه جمعي از هنرمندان تئاتر دفاع مقدس خطاب به سردار باقر زاده رئيس بنياد حفظ ارزشها و نشر آثار دفاع مقدس نوشته اند و طي آن خواستار دبيري مجدد " سيد محمد علوي"در دوازدهمين جشنواره تئاتر دفاع مقدس شده اند ، اظهار داشت : به دليل خواسته هنرمندان حتي ممكن است خود من در سمت دبيراين جشنواره ابقاع شوم. اما بايد بگويم تا زماني كه حكم دبير جشنواره امضاء نشود هيچ چيز مشخص نيست و هيچ خبري در اين باره صحت ندارد.



معاونت هنري افزود بزودي معاونت ارتباطات و روابط عمومي دوازدهمين جشنواره تئاتر دفاع مقدس مشخص مي شود و اطلاعات دقيق اين جشنواره از طريق اين روابط عمومي در اختيار مطبوعات قرار خواهد گرفت.