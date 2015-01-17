امكانات استاندارد ایلام پاسخگوی تعيين ماهيت كالاهای صادراتی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل روابط عمومی استاندارد ایلام، محمد مددی اظهار داشت: اداره استاندارد مهران در ساختمان اداری، آزمایشگاهی مشتمل بر پنج آزمایشگاه، آزمایشگاه صنایع شیمیایی، صنایع ساختمانی، صنایع غذایی، میکروبیولوژی، و اوزان و مقیاسها است. این ساختمان در سال ۱۳۸۹ در زمینی به مساحت ۵۲۰ متر در محوطه تجاری گمرک مهران توسط رئیس سازمان ملی استاندارد وقت افتتاح شد و با تجهیز این آزمایشگاه ها می توان گفت که تمامی آزمایشات تعیین ماهیت (تعیین تعرفه گمرکی) در این آزمایشگاهها در حال آزمون است.

وی افزود: كارشناسان اداره استاندارد مهران تمام پرونده های ارجاع داده شده به این اداره را درکمترین زمان ممکن برای ترخیص کالا رسیدگی می کنند و به طور مثال برای تعیین ماهیت یک ماده شیمیایی مانند کربنات کلسیم یا هر کدام از سنگهای ساختمانی که بیشترین کالایی هستند که برای آزمون تعیین ماهیت به این اداره ارجاع داده می شوند با احتساب انجام آزمون، صدور نتیجه و پرداخت هزینه آزمون به طور میانگین پنج دقیقه طول می کشد. و این زمان، زمانی کمتر از باسکول کردن یک محموله صادراتی و یا سایر امورات ترخیص کالا را شامل می شود.

مددی اعلام كرد: استاندارد ایلام و به تبع آن استاندارد شهرستان مهران با انجام مکاتبات مکرر و مستمر با سازمان ملی استاندارد ایران در مورد محموله هایی که شامل چند قلم کالای مشمول استاندارد بوده و این محموله ها مختص محموله های صادراتی به کشور عراق است و طبق قانون نیازمند ارجاع گمرک به استاندارد است و اداره استاندارد نیز برای کنترل آنها از صادر کننده تعداد زیادی پروانه استاندارد مطالبه می کرد و تهیه آنها روند صادرات را کند كرده که این مکاتبات منجر به عقد تفاهم نامه ای بین سازمان ملی استاندارد ایران و گمرک ایران شد که بر اساس آن کالای با ارزش زیر سه هزار دلار و کمتر از پنج عدد نیاز به ارجاع استاندارد ندارد و از سال گذشته این امر باعث سرعت گرفتن ترخیص اینگونه کالاها شد.

مددی تصریح كرد: همه امورات، فعالیت ها و پیگیری های انجام شده و همچنین عملکرد اداره استاندارد مهران در جهت تسهیل و سرعت بخشیدن به روند صادرات از مرز مهران صورت گرفته است.