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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۹:۴۲

سایت فدراسیون جهانی والیبال:

نخستین بازی پاسور ایرانی برای کازان/ معروف بهترین پاسور جهان است

نخستین بازی پاسور ایرانی برای کازان/ معروف بهترین پاسور جهان است

سایت فدراسیون جهانی والیبال ضمن تمجید از کاپیتان تیم ملی ایران از برگزاری نخستین بازی رسمی وی برای زنیت کازان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فدراسیون جهانی والیبال با اشاره به حضور سعید معروف در تیم زنیت کازان روسیه نوشت: سعید معروف که عنوان بهترین پاسور لیگ جهانی 2014 را از آن خود کرده است و به عنوان یکی از عوامل پیشرفت ایران شهرت یافته است روز یکشنبه می‌تواند نخستین بازی خود را برای تیم زنیت کازان روسیه برگزار کند.

در بخش دیگری از گزارش FIVB آمده است: معروف مسلمان بهترین پاسور حال حاضر جهان است به کسب عنوان چهارم لیگ جهانی 2014 و رتبه ششم مسابقات جهانی رقابتهای قهرمانی جهان در لهستان کمک کرد. کاپیتان تیم ملی ایران در حال حاضر به زنیت کازان روسیه پیوسته که بنیامین تونیوتی پاسور تیم ملی فرانسه را در اختیار دارد.

کد مطلب 2466182

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