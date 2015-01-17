نخستین بازی پاسور ایرانی برای کازان/ معروف بهترین پاسور جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فدراسیون جهانی والیبال با اشاره به حضور سعید معروف در تیم زنیت کازان روسیه نوشت: سعید معروف که عنوان بهترین پاسور لیگ جهانی 2014 را از آن خود کرده است و به عنوان یکی از عوامل پیشرفت ایران شهرت یافته است روز یکشنبه می‌تواند نخستین بازی خود را برای تیم زنیت کازان روسیه برگزار کند.

در بخش دیگری از گزارش FIVB آمده است: معروف مسلمان بهترین پاسور حال حاضر جهان است به کسب عنوان چهارم لیگ جهانی 2014 و رتبه ششم مسابقات جهانی رقابتهای قهرمانی جهان در لهستان کمک کرد. کاپیتان تیم ملی ایران در حال حاضر به زنیت کازان روسیه پیوسته که بنیامین تونیوتی پاسور تیم ملی فرانسه را در اختیار دارد.