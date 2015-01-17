کسب 6 مدال توسط آزادکاران نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابتها که روز جمعه و با حضور تیم‌هایی از ایران، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، ترکیه، گرجستان و چند تیم از آذربایجان در شهر باکو برگزار شد، محسن دادگر در وزن 50 کیلوگرم در دیدار فینال با شکست حریف آذربایجانی صاحب گردن آویز طلا شد.

در وزن 85 کیلوگرم ابوالفضل گیل پور که با شکست حریفان به دیدار پایانی راه یافته بود،مقابل نماینده روس نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره دست یافت. امیر رضا فتاحی در وزن 100 کیلوگرم نیز که با چند پیروزی به دیدار فینال راه یافته بود در این مسابقه مقابل حریف ازبکستانی باخت و صاحب مدال نقره شد.

همچنین حامد منافیان در وزن 76 کیلوگرم با برتری مقابل حریف گرجستانی، آرمین بابایی در وزن 63 کیلوگرم با پیروزی برابر نماینده روسیه و حسین نظری در وزن 46 کیلوگرم با برتری مقابل حریف آذربایجانی صاحب مدال برنز شدند. چهار نماینده دیگر کشورمان نتوانستند در این مسابقات صاحب مدال شوند.

در این رقابت ها که در ده وزن برگزار شد، آذربایجان و گرجستان صاحب سه مدال طلا شدند، ازبکستان به دو مدال طلا رسید و تیم های ایران و روسیه نیز هر کدام یک مدال طلا کسب کردند.